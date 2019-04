AMLO amenaza con crear gasolineras estatales si continúa aumentando el precios del combustible

Publicado el Martes, 9 Abril, 2019 - 12:18 (GMT-5)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a los distribuidores de combustible de la nación azteca que si continúan aumentando el precio de la gasolina, el Gobierno creará su propio grupo de estaciones de venta, informó el diario El Financiero.

"Si no se entiende, si no funciona este mecanismo para que no haya aumentos en los precios de los combustibles, entonces pensaríamos en crear un grupo de estaciones de venta en el país", afirmó López Obrador.

El llamado de atención realizado por el mandatario tuvo como objetivo, “evitar los abusos” en los precios del combustible.

"Hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema", aclaró. "Para que revisen sus márgenes de utilidad. Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa".

A la par, señaló que su administración buscará -con la creación de las nuevas estaciones- que el coste sea “justo” y puso de ejemplo a una gasolinera ubicada en la capital, propirdada la Secretaría de Marina.

"En la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina porque, además de buen precio, se dan litros de al litro", explicó.

Recientemente, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, reveló que los distribuidores absorben el 63 por ciento de los estímulos. Por tanto, a partir de ahora se prevé que cada lunes, durante las conferencias matutinas televisadas desde el Palacio Nacional, se harán públicos los precios más bajos y altos de las gasolineras en el país.

"Es una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos", agregó.

