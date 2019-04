La Federación de México multa a Maradona por dedicar triunfo a Maduro

Publicado el Martes, 9 Abril, 2019 - 07:07 (GMT-5)

Ciudad de México (Reuters) - La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó el lunes, a través de un comunicado, que multó al argentino Diego Armando Maradona por dedicar el triunfo de su equipo a Nicolás Maduro.

El incidente ocurrió la semana pasada cuando 'El Pelusa' también criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa después del partido en el que los Dorados de Sinaloa venció 3-2 a Tampico Madero en el torneo de ascenso de México.

"Este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que están sufriendo, que los sherifs del mundo, que son estos yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo se creen que nos pueden llevar por delante, no, a nosotros no", dijo el ex seleccionador argentino.

No ad for you

La FMF no reveló el monto de la sanción, pero dijo que las declaraciones del exastro del fútbol infringieron su código de ética, que exige neutralidad política.

Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, social y política que se ha intensificado desde que Nicolás Maduro fue reelegido en unos comicios que han sido rechazados por la comunidad internacional.

Millones de venezolanos han salido del país en busca de un futuro mejor y escapando de la escasez de alimentos y medicinas.

(Reporte de Noé Torres y Carlos Pacheco)

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194