Difunden cartas de amor de Nikolas Cruz: Kalashnikov, Makarov y Remington serían los nombres de sus hijos (+Vídeo)

La oficina del fiscal general del condado de Broward ha difundido una serie de cartas escritas a una joven británica por Nikolas Cruz, autor de la masacre del instituto de Parkland, en la que murieron 17 personas el 14 de febrero de 2018.

Según fuentes citadas por varios canales de televisión, la joven se llama Miley y escribió a Nikolas Cruz justo después de la masacre “para confortarle”.

En las cartas, que nunca llegaron a su destinataria, Cruz habla de muchos temas, entre ellos de casarse, tener hijos y también sobre su posible ejecución.

Un dato que ha llamado poderosamente la atención son los nombres elegidos para los tres hijos que le gustaría tener con la joven: Kalashnikov, Remington y Makarov.

En las 40 páginas de su correspondencia con Miley, Cruz también habla de su madre adoptiva y de lo mal que se comportaba en la escuela cuando era pequeño.

De su madre dijo que la quería, pues le había comprado un arma cuando tenía quince años y videojuegos.

También ha explicitado lo que piensa acerca de la posibilidad de ser condenado a muerte por los asesinatos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

"Desearía poder estar juntos, pero en estas circunstancias no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente. Pero no lo es y parte de mí desea que acabe, que ACABE (en mayúsculas) con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo último sueño. Es algo de lo que me gustaría".

Nikolas Cruz no menciona directamente el crimen que cometió, pero sí alude a su vida en prisión. En una de las cartas refiere que la cárcel es “aburrida” y que se puede aumentar de peso muy rápidamente.

En otra de las cartas, el joven pregunta a Miley si quisiera vivir con él si él tuviera un arma, y agrega que sólo la tendría "para deporte y para cazar".

Cruz, que fue alumno de la escuela en la que perpetró la matanza pero fue expulsado por razones disciplinarias, le dice a su destinataria epistolar que le mire a los ojos, pero le advierte que sus ojos "asustan".

Las cartas están acompañadas de varios dibujos hechos en un estilo infantil.

Los abogados de Cruz han dicho que se declarará culpable en el juicio para el que aún no hay fecha, a cambio de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte.

En marzo de 2018 ya fue noticia la enorme correspondencia postal que el autor de la matanza de Parkland recibía en la cárcel, entre ellas cartas de amor y de admiradores, algo que ha venido sorprendiendo y preocupando a las autoridades.

Además de cartas, fotos y hasta tarjetas de felicitación, Cruz también ha recibido dinero, con el fin de que compre alimentos, bebidas, productos de higiene y otros artículos. Las cartas son enviadas tanto por adolescentes como por adultos de ambos sexos.

El defensor legal de Cruz y las autoridades carcelarias se mostraron asombrados y también muy preocupados de que personas de todos el país idolatren al joven autor de la masacre de Parkland. Eso me asusta. Es pervertido", señaló entonces Finkelstein.

