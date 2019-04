Julio Iglesias dice que en el hijo de Enrique ve más "la parte rusa" y en Lucy la Iglesias

Publicado el Jueves, 11 Abril, 2019 - 12:45 (GMT-5)

No es un secreto para nadie la compleja relación que tienen Julio Iglesias y su hijo Enrique. Algo que admitió el intérprete de 75 años en una entrevista el año pasado con estas palabras: "Mi relación con Enrique no es fácil".

A pesar de esto el cantante veterano no ha dudado en hablar de su hijo y de sus preciosos y "monísimos" nietos en una conversación reciente que ha tenido con El País.

"La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria a mis nietos, monísimos", comentó, desmintiendo los rumores que aseguran que el afamado intérprete no conoce a sus nietos.

Pero lejos de eso, ha confesado que se ve plasmado en la paternidad de su hijo: "Yo me veo reflejado mucho en Enrique y Enrique es el papá de sus hijos, que son mis nietos".

En cuanto a Nicholas y Lucy, que llegaron a la vida de sus padres a final de 2017, el artista ha dicho: "En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más la parte rusa", haciendo referencia al impresionante parecido de Nicholas con la extenista Anna Kournikova.

"Todo se transmite, la genética es mágica", añadió, en relación a la semejanza que hay entre ellos.

Mientras que el patriarca de la familia se ha animado a hablar de esta parte tan íntima de su familia, el intérprete de Nos fuimos lejos no para de compartir con sus seguidores de Instagram cómo es su vida desde que es padre.

Sin ir más lejos, hace unos días compartía un simpático vídeo hablando con el rey de la casa. ¡Adorable!

