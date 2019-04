Director de teatro camagüeyano denuncia que lo quisieron multar por colocar anuncios de su grupo en las calles

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 08:29 (GMT-5)

El director de teatro camagüeyano Freddys Núñez Estenoz ha denunciado en su muro de Facebook que le no le permiten colocar carteles de publicidad de su grupo en los espacios públicos de la ciudad.

Freddys había pegado en postes y vidrieras pasquines que anunciaban las próximas funciones de su grupo, Teatro del Viento; horas después un funcionario del Partido fue a su oficina con todos los carteles que él mismo había arrancado.

Según el comisionado, ese tipo de promoción en espacios públicos está prohibida. Ante el reclamo del artista, lo insultó y hasta quiso multarlo.

No ad for you

Pero hay algo que el teatrero no entiende. Y es que Camagüey está lleno de propaganda de un concierto de El Chacal, que están a la vista de todos y nadie los quita.

“¿Para quién funcionan las leyes, qué ganancias hay detrás de todo este sistema de promoción ilegal, dónde están los Vigilantes que vigilan las indisciplinas sociales? Denme la fórmula mágica para entender cómo es que las leyes funcionan para unos y para otros no. Y no me digan los expertos en justificaciones injustificables que no lo sabían, pues el concierto es en el flamante recinto ferial, institución estatal…”, comentó.

