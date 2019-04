Así venden las croquetas en Santiago de Cuba: “Con hongos y carísimas”

Publicado el Domingo, 14 Abril, 2019 - 13:17 (GMT-5)

Tras recibir su remesa mensual, Milagros, se dirigió hasta la Tienda Recaudadora de Divisas (TRD) Plaza de Marte o más conocida como la CIA en Santiago de Cuba. La santiaguera, quien arriba a sus 60 años de vida, compró algunos paquetes de croquetas de chorizo, de la marca Vima, importados de la Republica Dominicana y valorados en 1.95 CUC.

Una semana más tarde se dispuso a consumir las croquetas y tras abrir los paquetes, éstas estaban repletas de hongos y con “olor desagradable”, según describe.

“Cuando compré las croquetas las vi buenas, aunque la fecha de venciendo estaba borrosa, no me imaginé que estuvieran podridas. Las guardé selladas en el frío, pero cuando las abrí, estaban verdes por los hongos y una peste a descomposición y eso que solo estuvieron una semana en el frío”, describe la señora, indignada tras el suceso.

Paquetes de croquetas / CiberCuba

Ante la desagradable experiencia, la señora fue nuevamente a la tienda donde las había adquirido, en un intento para que le devolvieran su dinero y que se aclaren las razones por las cuales esos productos se encontraban en ese estado.

"Me desprendí para la tienda, allí una cajera me dijo que eso era culpa mía y que ellos no podían hacer nada, fue entonces que le dije que abrieran los paquetes para que comprobaran si todos estaban así y se negó. Pregunté por el administrador y para colmo me dijeron que no estaba”, denunció.

Fue entonces, que Milagros contactó con CiberCuba para hacer públicos sus reclamos ante la mal atención recibida en la tienda y lo que en esta se estaba vendiendo a la población.

“Como te van a vender una cosa así, aparte son casi 50 pesos (2.00 CUC), como para uno votarlo de esa forma, yo no compré un paquete, compré tres y todos están en la misma situación, con hongos y carísimos”, reclamó más adelante.

Paquetes de croquetas / CiberCuba

Una fuente consultada en la tienda La Plaza, reveló a CiberCuba, que varias personas han formulado quejas entorno a las croquetas y siempre con la misma situación. “Aquí han venido varias personas reclamando lo mismo, que las croquetas tienen hongos y que quieren su dinero. Pero la situación es que nosotros hemos abierto los paquetes y no tienen nada. Los clientes que han reclamado dicen que han dejado los paquetes varios días en el refrigerador y cuando lo van a consumir tienen los hongos”, cuenta la persona contactada.

“Lo que puede estar pasando es que los hongos ya estén dentro de las croquetas, es capaz que el cambio de temperatura, tal vez cuando lo transportan hasta la casa, comience la reproducción de los hongos, pero aquí todo está en orden, y si la gente reclama, no se puede hacer nada”.

Recientemente, los paquetes de croquetas en cuestión, fueron usados para rellenar los estantes de varias tiendas, afectadas por la escasez, en un intento por disimular las neveras y anaqueles desolados. Pese a que no cuentan con la aceptación de la población, por la mala calidad, incluso, varias personas consultadas alegan que carecen de sabor y son un “chicle cuando se fríen”.

