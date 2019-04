Espantado de todo, Orlando Luis Pardo Lazo llega a Miami a refugiarse en Trump

Publicado el Viernes, 19 Abril, 2019 - 15:22 (GMT-5)

El título desacraliza a Martí. “Hijo: espantado de todo me refugio en ti”, comenzaba el Apóstol cubano su adorable Ismaelillo. Orlando Luis Pardo Lazo se refugia en Trump. O al menos eso lanza a modo de título-titular en su última publicación, que luego de levantar polvaredas (curiosidad, burlas, críticas, hogueras, altares) se presentará este sábado en Miami, en la Librería "Books & Books".

Orlando Luis define a “Espantado de todo me refugio en Trump” como su venganza personal y provocadora "contra el castrismo académico de Estados Unidos", contra la corrección política de una academia que él tilda de ultraizquierdista en el seno de este país.

Según sus declaraciones a CiberCuba, las crónicas noveladas que reúne en este volumen cuentan sus experiencias en la academia norteamericana, en la última campaña presidencial, en el problema de la corrección política y su terrible presencia en el mundo de internet.

Pardo, escritor y activista energético contra el gobierno de La Habana y contra toda forma de totalitarismo según precisa él mismo, cursa el tercer año de un doctorado en Literatura Comparada en la Washington University, de Saint Louis, Missouri. “Espantado de todo me refugio en Trump” da una suerte de continuidad no expresa a “Del clarín escuchad el silencio”, su anterior volumen de crónicas. Ambos títulos han sido publicados por la editorial española Hypermedia.

El libro martiriza o complace al lector durante más de 300 páginas que, con intención o sin ella, pueden ser leídas con el feeling de la novela. “De hecho está publicado en la categoría de novela, pero no estoy seguro de que pueda serlo, la estructura es fragmentaria y no hay personajes definidos. Excepto el personaje principal, que casualmente se llama como yo”, dice Pardo Lazo.

A sabiendas de que su nombre no despierta demasiadas simpatías en algunos círculos del Miami mediático -luego de múltiples polémicas, casi todas inflamadas en el mundillo de redes sociales- Orlando Luis envía su invitación a los lectores de CiberCuba:

“A pesar de que Jaime Bayly ya no me quiere, a pesar de que Oscar Haza ya no me quiere, a pesar de que Pedro me negó tres Sevceces, espero tener mañana en Books & Books, a las 7 de la noche, un lleno total, una casa empacada -para traducirlo a la manera bárbara-, y va a ser siempre un placer reunirme con los viejos amigos y enemigos del Miami mientras más millonario, más miserable”.

