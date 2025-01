Peligran subvenciones de EE.UU. a medios y ONG cubanas, tras orden ejecutiva de Donald Trump

Vídeos relacionados:

La administración de Donald Trump ordenó la suspensión temporal de todos los programas de subvenciones y préstamos financiados por agencias federales para ayuda exterior, una medida que ha golpeado de lleno a la prensa independiente y a las ONGs que promueven la democratización en Cuba. Muchas de estas organizaciones aún intentan asimilar el impacto de la decisión, que deja en la incertidumbre sus operaciones y fuentes de financiamiento.

El jefe interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Matthew Vaeth, justificó la medida señalando que el nuevo Ejecutivo necesita revisar los importes y determinar si estas subvenciones se alinean con sus prioridades políticas.

Lo más leído hoy:

En un memorando, la administración ordenó a las agencias federales identificar y reevaluar todos los programas de asistencia financiera para asegurarse de que sean consistentes con las políticas del presidente. Vaeth enfatizó que destinar fondos públicos a medidas que no son del agrado del Gobierno representa "un desperdicio del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos".

La medida, que la Casa Blanca ha anulado al comprometer programas gubernamentales de vivienda y sanidad para estadounidenses en situación vulnerable, también compromete seriamente la viabilidad de determinados proyectos que afectan a Cuba.

La congelación temporal de la orden, deja más dudas que certezas porque no está claro que sólo afecte a políticas de lucha contra la pobreza y ayuda humanitaria y no afecte al resto de beneficiarios de los famosos 'grants' de las agencias estadounidenses. En definitiva, no está claro para quién y durante cuánto tiempo se paraliza.

Golpe al periodismo independiente

La anulación "repentina" de las subvenciones causó expectación, estupor y aturdimiento entre los medios no afines a la dictadura castrista y el activismo dentro y fuera de la Isla. Pero lo que más ha distinguido la reacción de los afectados ha sido el silencio. Detrás de esa prudencia está, la certeza de que el régimen de Díaz-Canel usará el golpe al periodismo independiente como argumento para 'vender' que no tienen oposición sin dinero de Estados Unidos.

En ese contexto Javier Larrondo, de la ONG Prisoners Defenders, decidió no opinar sobre una decisión que considera que solo afecta a Estados Unidos. "Nosotros tratamos sólo de opinar sobre derechos humanos en los 10 países que operamos y ésta es una cuestión política interna de los Estados Unidos, país donde no operamos", dijo en declaraciones a CiberCuba.

Los más discretos son, sin dudas, los eslabones más débiles de la cadena: los trabajadores que ven peligrar sus empleos. Bajo condición de anonimato periodistas consultados confiesan su temor al cierre de sus plataformas que, como daño colateral, dejaría a los cubanos de la Isla sin acceso a canales diversos y plurales de información.

Entre los afectados por una medida de esta magnitud está Diario de Cuba. Su director, Pablo Díaz, no esquivó la pregunta, pese a que no podía este martes 28 de enero calibrar su impacto. "Sí nos afecta. Aunque aún es demasiado rápido para determinar hasta qué punto y en qué situación nos deja", señaló a CiberCuba.

El problema es grave para algunos porque en principio ahora les correspondería cobrar por trabajos e inversiones ya realizados. En la práctica las subvenciones se reciben con un fin y se abonan por tramos, según se van ejecutando las iniciativas y previa entrega de un informe que dé cuentas de adónde ha ido a parar el dinero. Sin embargo esos pagos que corresponden a trabajo ya hecho no se han abonado.

Muchos creen que, efectivamente, como ha anunciado la la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, estamos ante una medida temporal, pero para otros, no es un paréntesis sino el fin. El memorando (M 25-13) compromete especialmente los proyectos relacionados con temas de los que Trump ha renegado abiertamente con el apoyo mayoritario de los votantes: programas de diversidad e inclusión, ideología de género (woke) y relacionados con el Pacto Verde.

El anuncio ha impactado, incluso a quienes no reciben 'grants'. Es el caso de Wilfredo Cancio, director de Café Fuerte, una plataforma que no ha recibido subvenciones en los 15 años que lleva en funcionamiento. Aún así, considera que estamos ante una mala noticia. "Desde su anuncio, emisión de memorando y actualización aclaratoria del memorando, el fallo de última hora de una jueza de Washington DC bloqueando la suspensión y la posible cancelación de la orden por parte de la Casa Blanca, todo este zafarrancho puede terminar en la reposición de fondos, pero alerta de que el mecanismo tradicional de estos beneficios financieros está dañado y que va a ser transformado, no exactamente para bien".

Cancio admite que por años ha criticado los procedimientos para otorgar los 'grants' a organizaciones y medios dedicados a la 'causa de Cuba', y también la falta de "una exhaustiva fiscalización de sus presupuestos". Pero más allá de las serias objeciones que puedan tenerse, y que de hecho él tiene, asegura que no puede negar "que se trata de contribuciones fundamentales para sostener iniciativas muy loables para promover ideas, cambios y soluciones de futuro para nuestro país".

En sintonía con Cancio está Luis Flores, CEO de CiberCuba, un medio independiente que seguirá funcionando, porque nunca ha recibido ninguna subvención ni de estados ni de instituciones ni privadas. "Nos financiamos 100% con publicidad", dice a la vez que reconoce que la medida asesta un duro golpe al sector porque no es algo que estuviera avisado y en el caso de países como España, donde radican varias plataformas, cerrar una empresa te entierra en deudas.

Para Hilda Landrove, ensayista, investigadora y también periodista de medios como Rialta, si finalmente se ejecuta la medida de suspender las subvenciones a los medios independientes, "va a ser un golpe duro no solo en lo personal. Va afectar al periodismo independiente y a la sociedad civil".

A su juicio, lo primero que va a pasar es que "el régimen va a crear una narrativa de que esta es la prueba de que el periodismo independiente cubano nunca fue independiente porque ellos creen que esa dependencia no es solo una dependencia económica sino también ideológica. Ellos no pueden leer eso de otra manera. Hay otra conclusión que tiene que ver con las diferencias internas en los medios. Habrá quien diga que está bien porque hay medios medio blanditos, de izquierda, que no tendrían por qué recibir dinero de Estados Unidos. Esto va a pasar por una discusión que tiene que ver con la radicalización de una parte del exilio sobre quién tiene o no derecho a existir y que les parecerá bien que esa revisión que se va a hacer, condicione el discurso".

En el otro lado de la balanza está el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo, colaborador de Hypermedia Magazine, que defiende la legitimidad de Estados Unidos para determinar qué uso le da al dinero de sus contribuyentes. "A EE.UU. ayer mismo se le criticaba porque aspiraba a ser el policía del mundo y exportar sus influencias políticas. Ahora, se le critica por reconsiderar si esas exportaciones de capital son efectivas para quienes las reciben y para el contribuyente norteamericano. O si es mejor redistribuirlas dentro de EE.UU., por ejemplo, donde tanta desigualdad existe", señaló.

Más contenida es la opinión de Elena Larrinaga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una ONG que ha tenido que hacer ajustes en su programación tras el anuncio de la paralización de 'grants'. "Nos ha sorprendido por la premura. Ha llegado sin previo aviso, por lo que supone dejar las actividades agendadas a medias. Entendemos que la administración ha tomado esta decisión de manera temporal y estamos seguros de que tendrá razones de peso para ello. Solo queremos resaltar, y agradecer a la administración americana la ventana que ha mantenido abierta por donde entraba la luz, y la esperanza para un pueblo sojuzgado. No dudamos que la nueva administración tiene un compromiso firme con los derechos humanos y las libertades y estamos seguros de contar con su apoyo".

Más explícita es Laritza Diversent, de Cubalex, que en declaraciones a CiberCuba pone el acento en que instituciones como la Unión Europea son responsables de que las ONGs cubanas dependan en exclusiva de Estados Unidos porque exige estar radicados en la Isla para poder acceder a las ayudas que otorga. Incluso, estando en La Habana, Cubalex no pudo recibir fondos europeos a través de un intermediario francés porque la exigencia de estar radicados en el país sólo beneficia a organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas o la Asociacion de Pequeños Agricultores. En definitiva, el dinero de los contribuyentes europeos termina financiando las organizaciones satélites de los comunistas cubanos.

"Nos afecta como organización. Al suspender las ayudas, se suspenden las actividades, los proyectos y las operaciones. No vamos a parar el trabajo pero sí vamos a reducir el servicio de asesoría. Tenemos que reducir nuestra plantilla. Esto atenta contra años trabajando en formar y retener un equipo. No podemos pagarles por el trabajo que realizan personas que han adquirido una experiencia y habilidades en el contexto cubano. No vamos a dejar de trabajar pero lo haremos con menos personal y menos resultados. Entiendo que es una medida que no es sólo para Cuba sino que tiene un impacto mundial muy fuerte. Nos vamos a mantener trabajando, pero con capacidad muy reducida".

Como el OCDH, Diversent lamenta que la medida no se haya tomado de una manera planificada que le hubiera dado un margen para tomar decisiones preventivas. "Eso lo agrava más. Deja en una situación muy crítica a las organizaciones. Con respecto a Cuba no todos los países dan fondos. Uno de los problemas que hemos denunciado es que en el caso de la UE, si no tienes registro en la Isla, no puedes acceder a los fondos que dan. Eso es discriminatorio y ahora cobra importancia porque deja al descubierto los peligros de la dependencia de los fondos de un solo país", añadió.

En el fondo de toda la polémica, el activista y ex preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola, exiliado en Suiza, cree que está el problema de la fiscalización de las subvenciones. Sin embargo, considera que lo ocurrido no da argumentos sólidos al régimen cubano para vincular a la oposición con la financiación de Estados Unidos. "Toda sociedad civil que ha aspirado a la libertad ha recibido fondos de simpatizantes, sobre todo, cuando está en juego la vida de los ciudadanos, más que los derechos".

En cualquier caso, lamenta que con todo el dinero que se ha destinado a la democratización de Cuba no haya un solo caso de crimen de lesa humanidad denunciado ante ninguna corte penal internacional ni corte federal de ningún país. También lamenta que haya personas recibiendo fondos en nombre de presos políticos cuando ni siquiera han estado en Cuba. En todo caso, considera que las ayudas "deben mantenerse y financiar aquellos proyectos que no sean ni partidistas ni sectarios ni beneficien a ninguna figura política".

En definitiva, la mayoría reconoce que una eventual suspensión de los 'grants' destinados a la prensa independiente y las ONGs que luchan por la democratización de Cuba, daría un golpe mortal a muchas plataformas y organizaciones. Otras seguirán trabajando pero no con los resultados ni la visibilidad que tienen ahora. Hay consenso en que la fiscalización de esos fondos tiene que estar a la altura. Los criterios de adjudicación, también. Pero en general, la diáspora no ve con buenos ojos la desaparición del respaldo financiero que llega desde la Administracion de EE.UU. no sólo a los cubanos sino a todo el mundo.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de subvenciones de EE.UU. a medios cubanos