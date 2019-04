Vecinos de la Habana Vieja llevan más de 10 días sin agua

Publicado el Domingo, 21 Abril, 2019 - 18:30 (GMT-5)

Un lector de CiberCuba informó a nuestra redacción que en el municipio de la Habana Vieja hace diez días no llega una gota de agua.

A pesar de la situación crítica en que se encuentran niños, personas de la tercera edad y familias en general, el gobierno ha montado una feria en la zona, en lugar de enviar pipas, "como si la realidad de estas personas no contara", denuncia la fuente.

“Mientras en el municipio de la Habana Vieja hace 10 días que cientos de personas de la tercera edad, niños y familias en general y yo en particular no tenemos ni una gota de agua el gobierno opta en vez de mandar pipas hace una feria como si no pasara nada aquí le envío las imágenes”, escribió.

En un recorrido gubernamental el mes pasado por La Habana, el mandatario Díaz-Canel se interesó por las inversiones relacionadas con el acueducto y afirmó que eliminaría el abastecimiento de agua por pipas en el periodo de dos años.

