Gobierno en Las Tunas asegura estar “preocupado” por perforación descontrolada de pozos ante crisis hídrica

La perforación sin control técnico ni sanitario es una respuesta desesperada ante el colapso de los sistemas de abastecimiento

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El Consejo de Gobierno Provincial de Las Tunas sesionó este sábado y reconoció abiertamente la proliferación descontrolada de pozos perforados por la población ante el desabasto crónico de agua que afecta a la provincia, con los municipios de Jobabo y Manatí como los más golpeados.

El primer secretario del Partido Comunista en el oriental territorio, Osbel Lorenzo Rodríguez, fue el más enfático al abordar el tema y reconoció que la crisis hídrica en el territorio "no es algo nuevo", destacó un reporte del periodico oficial 26.

Sin embargo, lejos de anunciar soluciones estructurales, Lorenzo centró su intervención en los riesgos que representan los pozos que los propios ciudadanos perforan desesperadamente para obtener agua.

"Salud debe revisar cuán potables son esas aguas. ¿Qué criterios de medida hay para la realización de estos pozos? Debe existir un estudio para el agua, no se pueden mezclar con las aguas residuales", sentenció el funcionario del PCC.

El dirigente también instó a estudiar el uso de fuentes renovables de energía para optimizar las horas de bombeo, aunque sin precisar plazos ni recursos concretos para lograrlo, precisó la fuente.

La crisis que ahora preocupa a las autoridades tiene raíces profundas y documentadas. En septiembre de 2025, los ciclos de distribución de agua se extendieron a 10 días por circuito, afectando a más de 90,000 personas.

En noviembre de 2025, pese a que los embalses estaban al 96 % de capacidad tras el paso del huracán Melissa, los hogares seguían sin agua porque las bombas de la potabilizadora estaban averiadas.

El sistema de acueducto apenas bombea entre 420 y 430 litros por segundo, muy por debajo de los 600-700 litros necesarios para garantizar un ciclo estable de distribución cada tres días.

En marzo, el colapso del acueducto disparó el mercado informal de pipas con precios de hasta 7,000 pesos por viaje, equivalente a más de tres salarios mínimos.

La perforación de pozos sin control técnico ni sanitario es una respuesta desesperada que se repite en toda Cuba ante el colapso de los sistemas de abasto, consecuencia directa de décadas de desinversión y mala gestión del régimen.

En Matanzas, ese mismo fenómeno derivó este año en brotes de hepatitis A, luego de que vecinos perforaran más de 40 pozos improvisados en aceras y patios ante la falta de agua.

En la sesión del Consejo de Gobierno también se abordó la situación laboral de la provincia, con 905 personas desvinculadas del mercado de trabajo y más de 4,000 empleos disponibles que los ciudadanos rechazan, reconoció la directora de Trabajo y Seguridad Social, Yicel Sosa Valdivia.

La gobernadora Yelenys Tornet llamó a integrar las formas productivas comunitarias a los servicios y a garantizar las medidas higiénico-sanitarias de cara al verano, sin ofrecer un plan concreto para resolver el desabasto de agua que lleva años sin solución.