La empresa Cuballama pide ayuda para recuperar su cuenta de Instagram

Publicado el Viernes, 3 Mayo, 2019 - 09:48 (GMT-5)

La empresa Cuballama ha denunciado el cierre de su cuenta de Instagram tras una denuncia realizada desde Cuba, por la presunta violación de derechos de propiedad intelectual de dos fotos que fueron compartidas en @Cuballama.

La cuenta ―que ya contaba con más de 25 mil seguidores― fue cerrada el pasado 27 de marzo, y la empresa ha abierto una petición en Change.org para promover que sea reabierta.

Mensaje recibido por Cuballama que notifica el cierre de la cuenta (Fuente: Captura de Blog de Cuballama)

En un detallado artículo publicado en su blog, la empresa precisa los detalles del caso y explica que las fotos denunciadas, si bien habían sido subidas a la red social por la denunciante, no eran tampoco de su propiedad.

Las imágenes pertenecerían a un fotógrafo asiático, Rul Syahrul, quien las publicó hace tiempo en su blog personal. Las fotos en cuestión se encuentran en Instagram, en la dirección: https://www.instagram.com/rsyahrulhs/

Foto original (Fuente: Captura del Blog de Cuballama)

Cuballama se queja de que la red social no exigió ninguna prueba a la denunciante que respaldara su derecho sobre las imágenes.

Ejecutivos de Cuballama habrían intentado resolver el asunto contactando con la denunciante directamente, quien a través del chat habría indicado lo siguiente: “Ustedes se creen que porque están en Miami pueden hacer lo que les dé la gana” (la compañía radica en Canadá).

El tono habría dado la medida a los directivos de la empresa del carácter malintencionado de la denuncia. No obstante, la denunciante habría accedido a retirar la denuncia cuando le demostraron que había firmado una declaración jurada reclamando como suyas imágenes que no lo eran. Sin embargo, la cuenta de Instagram no ha sido restaurada todavía.

"A pesar también de que Instagram conoce que esta práctica de repostear fotos citando al 'dueño' es práctica común en millones de Instagrammers, y que en el caso este en particular no solo no hubo mala intención ni intenciones de robo sobre el derecho de la imagen [...] la página no ha sido restaurada", concluye Cuballama.

La citada empresa ha abierto una petición en la plataforma Change.org, porque consideran que una cantidad significativa de firmas serviría como prueba del valor real que la página tiene entre los cubanos, tanto para los residentes en el exterior como en la Isla.

Aunque Cuballama ha abierto una nueva cuenta de Instagram, indican que el propósito final es que la cuenta original sea restaurada.

“El objetivo es demostrar que Cuballama es no solo una página de una empresa, sino además un lugar para el reencuentro y el respeto entre millones de cubanos”, asegura el citado artículo.

Entre los argumentos citados por la empresa, está el hecho que no solo está enfocada desde su fundación a proveer recargas telefónicas a los cubanos, sino que además fomenta la interacción entre cubanos, al tiempo que promueve los valores, la cultura e identidad de la comunidad cubana.

La empresa precisa que este no es el primer ataque que Cuballama recibe desde la Isla. "Con el propósito de silenciarnos o debilitarnos hemos sido repetidamente acusados, difamados, ciber-atacados, hakeados y hasta bloqueados dentro de Cuba", indican en la petición publicada en Change.org.

