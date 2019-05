Esposa del camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera le envía conmovedor mensaje

Publicado el Sábado, 4 Mayo, 2019 - 16:24 (GMT-5)

La esposa del joven camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos, quien enfrenta 40 cargos tras el accidente que provocó en la autopista I-70 de Denver, ha utilizado sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje para su pareja.

"No sabes cuánto le agradezco a Dios por ponerme en mi vida a alguien tan especial como tú...a esa persona que además de ser tu esposo, es amigo, amante, compañero, confidente (...) te amo más de lo que un día pudiste imaginar, te necesito para dormir y que me abraces para sentirme protegida, que me esperes para comer, que me mandes esos mensajes lindos que me sacan sonrisas solas, te necesito porque tú eres mi felicidad", escribió.

Nailan González, de 19 años, no dejó de agradecer el apoyo que han recibido y deseó que Rogel, de 23 años, pudiera verlo.

"Eres inocente, lo sé yo y lo sabe un pueblo, porque tienes al mundo de tu lado, solo quisiera que te dieran 5 minutos para que veas el gran apoyo que tienes aquí afuera, para que leyeras esos lindos comentarios, y mensajes que me mandan, para que des esas Graciassssss que no tienen como pagarse y que tanto añoras dar".

La joven también reiteró su dolor por el fallecimiento de cuatro personas en el accidente y envió su pésame a los familiares: "no me imagino si yo estuviese en el lugar de ellos", escribió con empatía.

