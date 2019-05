La actriz cubana Camila Arteche explota contra el acoso sexual en Cuba: "¿Qué hacer con esto? Si la sociedad cada vez se degrada más"

Publicado el Jueves, 9 Mayo, 2019 - 12:21 (GMT-5)

La actriz y presentadora cubana Camila Arteche se ha hartado del constante acoso sexual que sufren cada día las mujeres en Cuba y del cual, inevitablemente, también ha sido víctima.

La artista ha querido alzar la voz a favor de todas las féminas del país y expresar su rechazo a esta usual práctica machista, que tanto viola la intimidad y los derechos de todas las mujeres.

Para ello ha escrito un extenso texto en su perfil de Instagram donde denuncia y expresa la constante presión a la que se tienen que enfrentar las mujeres en las calles tras recibir infinidades de comentarios y “piropos” obscenos por parte de los hombres.

"Todos los días en esta ciudad cuando las mujeres salimos a la calle sufrimos de acoso y lo peor es que se ha vuelto tan común que a veces ni notamos que es acoso. ¿Qué hacer con esto? Si la sociedad cada vez se degrada más", comenzó la joven acusando la normalización que ha alcanzado este tipo de la situaciones.

Seguidamente, Arteche indagó acerca de lo difícil que se hace luchar contra el acoso y de lo denigrante de que todos te vean "como un pedazo de carne": "Hoy me di cuenta de cuánto me estaba irritando esta situación, me encontré respondiendo alterada a cada “piropo” (grosero) en la calle como si fuera a hacer cambiar de opinión a alguien y entendí que tomando esa actitud me estaba valorando de la misma manera que lo hacían esas personas, como un pedazo de carne".

Asimismo, la artista habló y reclamó el derecho a que las mujeres sean respetadas y que no sean sometidas a juicios ni etiquetas: "¿Por qué me molestaba tanto? Creo que porque me hace sentir insegura o inferior siendo mujer. Y no, tenemos tantos derechos como cualquiera a emitir criterios, vestirnos como queramos, sentarnos como queramos, acostarnos con quien queramos sin sentir el miedo a ser juzgadas".

"Así que decidí tomar distancia y respeto hacia mi, hacia ellos, hacia cada cosa que me topara en el camino, quizás sea una manera de entender que el acoso te atrasa!", concluyó la actriz haciendo referencia a Evoluciona, la reciente campaña que se puso en marcha en el país con el objetivo de frenar esta conducta machista.

Camila Arteche no ha sido la única mujer cubana en plantarle cara al acoso en Cuba y hacerlo público a través de las redes sociales.

Hace unos meses una joven de la Isla llamada Yamila Marrero Montero denunció en su cuenta de Facebook un episodio de acoso sexual que sufrió un sábado por la noche en La Habana mientras iba de camino a su casa por la céntrica calle 23 en el Vedado.

