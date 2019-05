Osdalgia desmiente al CENESEX sobre su participación en la Jornada contra la Homofobia: "No estoy en La Habana"

Publicado el Sábado, 11 Mayo, 2019 - 14:48 (GMT-5)

La cantante cubana Osdalgia Lesmes hizo quedar en ridículo al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), luego de que la institución dirigida por Mariela Castro anunciara un concierto suyo en La Habana durante las "jornadas contra la homofobia".

" No estoy al tanto del asunto que comentas. ¡Ni siquiera estoy en La Habana!", escribió la cantante en respuesta a un post en Facebook publicado por Siro Cuartel, donde cuestionaba la participación de artistas como David Calzado y su Charanga Habanera y la propia Osdalgia en las actividades que el gobierno cubano realiza para hacer frente a la iniciativa independiente de la comunidad LGBTI+.

"Estas son las preguntas que deberían hacerle a David Calzado y su Charanga Habanera, y a Osdalgia, ¿por qué se prestan para esto que es, evidentemente un contraataque burdo a la respuesta espontánea que dieron, por su parte, miembros de la comunidad LGBTI+ a la cancelación de la Conga contra la Homofobia por parte del Cenesex? Cambiaron la hora de la actividad y todo para contrarrestar el efecto del otro encuentro. El que vaya a cantar ahí, a la "nueva hora" no estará cantándole a la comunidad gay, le estará metiendo un puñal en la espalda", escribió Siro Cuartel.

Osdalgia, por su parte, le respondió: "¡Hola! No acostumbro a entrar en careo pero, ¿me puedes explicar por qué me mencionas? No estoy al tanto del asunto que comentas. ¡Ni siquiera estoy en La Habana! Creo que antes de escribir en público deberías hablar en privado para no faltar al respeto. Y sobretodo, documentarte".

Cuando la cantante confirmó que, efectivamente, no se encontraba en La Habana y no habría tal concierto, otro usuario de Facebook le preguntó: " Osdalgia entonces mañana usted no tiene un concierto junto a la Charanga? Según promociona el Cenesex??? Ellos están mintiendo?".

Por último, Osdalgia reitera: "Repito: NO ESTOY EN LA HABANA".

Hace unos días, el gobierno cubano suspendió sorpresivamente la conga contra la homofobia que organiza anualmente el CENESEX, "por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso", según un comunicado de la institución dirigida por la hija de Raúl Castro.

A raíz de esa declaración, la comunidad cubana LGTBI+ lanzó una convocatoria para una marcha independiente en el Parque Central este sábado 11 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde.

Por su parte, el CENESEX convocó a una fiesta el mismo día y a la misma hora de la marcha alternativa, para contrarrestar la iniciativa independiente, con la participación de Osdalgia, la Charanga Habanera, Kiriam, Drag Yordance y otros artistas.

La respuesta que Osdalgia ha dado, desmiente al CENESEX y con ello a Mariela Castro y el gobierno cubano.

