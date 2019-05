Desestimada la demanda de plagio del cubano Liván Castellano contra Shakira y Carlos Vives por la canción "La bicicleta"

Publicado el Jueves, 16 Mayo, 2019 - 07:08 (GMT-5)

La demanda que había interpuesto el cubano Liván Castellano Valdés en contra de Shakira y Carlos Vives por el plagio de la canción La Bicicleta ha sido desestimada por el Juzgado de los Mercantil número 12 de Madrid.

Así lo ha dado a conocer la sentencia del juez este jueves 16 de mayo y que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El cubano había interpuesto la denuncia después de considerar que los colombianos le habían plagiado su canción Yo te quiero tanto, de 1997.

Ahora, la justicia española le ha quitado la razón en favor de Shakira y Carlos Vives, que pueden respirar tranquilos después de que el pasado mes de marzo tuviesen que declarar ante el juez en la capital española.

“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, dijo entonces la barranquillera ante el juez, según informó El País.

En el estribillo de La Bicicleta, los colombianos cantan "que te sueño y te quiero tanto", mientras que la letra de la canción de Liván Castellano Valdés dice "yo te quiero, yo te quiero tanto".

El éxito de los colombianos, La Bicicleta, ganó el Grammy Latino a Mejor Canción en 2016, además ha vendido más de 210 mil copias en todo el mundo.

De momento, ni la parte acusada ni el demandante han hecho declaraciones públicas al respecto de esta resolución.

