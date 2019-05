Maluma estrena su álbum "11:11" que incluye colaboraciones con Madonna, Ricky Martin y Ozuna

Publicado el Viernes, 17 Mayo, 2019 - 07:06 (GMT-5)

¡La espera ha terminado! Este viernes por fin ha visto la luz el cuarto álbum de estudio de Maluma que lleva por título 11:11 y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo trabajo discográfico del Pretty Boy viene casi un año después de su predecesor F.A.M.E. y cuenta con 16 temas, entre ellos, varias colaboraciones tan esperadas como las que vienen de la mano de Ricky Martin, Madonna, Nicky Jam, Ozuna, Farina o Zion y Lennox.

El lanzamiento del disco ha venido acompañado del videoclip de 11 PM, el primer single de su track list. El material audiovisual ha sido rodado en las comunas de Medellín y tiene un estética muy actual y urbana, similar al de HP.

Una de las canciones que más expectativas ha creado en el mundo de la música en las últimas semanas y que forma parte de este álbum es su segunda colaboración con Madonna: Soltera, que sigue a su anterior propuesta musical Medellín con la que deslumbraron en los Billboard Music Awards.

No se me quita es la nueva canción que vuelve a unir a Ricky Martin y Maluma después de su éxito Vente Pa' Ca.

11 PM, HP, No se me quita, Dispuesto, No puedo olvidarte, Me enamoré de ti, Extrañándote, Shhh (Calla), Dinero tiene cualquiera, Soltera, Te quiero, Instinto Natural, Tu vecina, La Flaca, Puesto pa ti y Déjale Saber son los títulos que componen el disco.

Esta es la cuarta producción del colombiano, que siguen a Magia, Pretty Boy Dirty Boy y F.A.M.E. Este último le valió para llevarse el premio a Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo en los Grammy Latino 2018.

Con este álbum el cantante se irá de gira y visitará Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Europa.

De momento, la mayoría de temas han venido acompañados de Pseudo Videos muy futuristas para amenizar la experiencia a sus seguidores. Pero seguro que es cuestión de tiempo que Maluma Baby vaya lanzando diferentes videoclips para darle más proyección a sus nuevos pegadizos ritmos.

Para celebrar el lanzamiento de 11:11, el cantante montó una fiesta en su ciudad natal Medellín el jueves por la noche en la que apareció con un nuevo tatuaje en el cuello en el que se puede leer el nombre de este nuevo álbum.

"Hace como tres años este número me estaba persiguiendo. Investigué su significado y entendí que era un momento muy especial. Empecé a pedir deseos y todos se han hecho realidad, así que tenía que mostrarle al mundo el poder de la atracción", dijo sobre el título.

¿Cuál es tu canción favorita de 11:11?

