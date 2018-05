¡Maluma lanza "F.A.M.E."! No esperes más para escuchar su nuevo álbum

¡Por fin ha llegado el día! Maluma ha sacado hoy viernes 18 de mayo su tercer trabajo discográfico "F.A.M.E." que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo proyecto incluye los ya conocidos temas "Felices los cuatro", "El Préstamo", "Corazón" con Nego do Borel y "Marinero". Pero también viene con grandes colaboraciones que quitan el aliento.

Quince temas conforman en total la lista de canciones del álbum:

No ad for you

Todo tipo de ritmos, latinos y otros más melódicos como es el caso de la canción "Marinero", con la que el colombiano nos abre su corazón y muestra su lado más íntimo.

"Siempre tuve el sueño de cantar y estar en grandes escenarios. Ahora, Dios me premia con la realidad", comienza narrando el colombiano con una profunda voz en la intro del álbum. En el mismo audio, el cantante agadece a todos los que le han apoyado, sobre todo a sus fans, a las personas que están a su lado y a su familia.

Después de "Colors", Jason Derulo y Maluma vuelven con una nueva propuesta musical titulada "La Ex", pero esta vez no para el mundial, sino para no parar de escucharla. ¡Menudo temazo!

Otra de los temas que sus fans estaban deseando escuchar es el llamado "Mi Declaración", que cuenta con las voces de Timbaland y Sid. ¡Te encantará!

Una semana después, Prince Royce le ha devuleto el favor al colombiano por su colaboración en "El Clavo Remix" con el tema "Hangover", incluido en el álbum.

Incluso en este nuevo proyecto, Maluma se ha lanzado a cantar en inglés con "How I like it"!

¿Cuál es tu canción favorita de "F.A.M.E."?