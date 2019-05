Así suena el nuevo tema de Yomil y El Dany junto a Yulien Oviedo "Sorry for you"

Publicado el Viernes, 17 Mayo, 2019 - 07:57 (GMT-5)

Yomil y El Dany están enfocados en su próxima producción musical que llevará por título Sorry for you, o lo que es lo mismo en español, Lo siento por ti.

Para este trabajo el dúo urbano ha contado con la participación del músico y cantante cubano Yulien Oviedo, quien junto a la agrupación también pone voz al sencillo de reguetón.

Como de costumbre, los reguetoneros han compartido un fragmento de la canción para ir familiarizando a sus seguidores con la nueva sonoridad.

Sentado desde un estudio de grabación, Yomil Hidalgo ha mostrado a través de su cuenta de Instagram cómo suena Sorry for you y ha aprovechado para adelantar también que el tema se convertirá en otro éxito musical.

"Ya estamos trabajando en base a nuestro próximo sencillo (otro palo)", son las palabras que acompañan la publicación del intérprete.

Esta colaboración se convertirá en el primer trabajo en común de Yulien Oviedo y Yomil y El Dany y en un ejemplo más de la unión dentro del género.

Hace un par de semanas atrás los artistas comunicaron a sus fanáticos que estaban colaborando en un nuevo tema, mediante un mensaje en el que aseguraban que "en la unión está la fuerza."

"Hemos pasado por mucho y se ha sufrido bastante para llegar a donde hemos llegado, en la unión está la fuerza. Esperen este junte", escribió Yulien Oviendo junto a una imagen donde aparecen todos junto al productor musical Wongk.

