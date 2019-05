América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 10 Mayo, 2019 - 08:17 (GMT-5)

El cantante cubano de música urbana Yomil Hidalgo ha querido opinar con respecto a uno de los temas que más ha causado polémica en los últimos días en las redes sociales: la unión entre los reguetoneros de la Isla.

El integrante de Yomil y El Dany compartió un vídeo en su perfil personal de Instagram bajo el título “Aquí les dejo mi opinión con respecto a la unión de la música urbana” donde comenzó hablando sobre la importancia que supone el respeto como base y punto de partida para lograr un vínculo sano entre los artistas.

“Unión primero parte del respeto, de tú respetar a cada ser humano en esta vida, no solamente a los del género, el hombre y la mujer deben respetar a cada ser humano del mundo. Hasta un animal merece respeto. De ahí parte todo”, comentó.

No ad for you

Yomil continuó aludiendo a que una repentina colaboración entre todos los reguetoneros sería por pura hipocresía y no por el sentimiento musical que les une: “Los que están pidiendo ahora mismo unión no pueden pedir que ahora todos seamos amigos, que andemos juntos, ni que nos volvamos a unir todos por el género. No, por ahí estamos cayendo en la hipocresía.”

No obstante, el cantante continúo su idea expresando su lado más optimista, pues defiende que aunque sigan existiendo “cobardes” dentro del género que se refugien detrás de una pantalla para faltar el respeto a otros colegas, aún hay un mayor número de exponentes con los que sí se pueden contar: “Los cobardes la mayor arma que tienen ahora es el teléfono, eso no tiene arreglo, pero eso no me preocupa porque esa es la minoría”.

Para Yomil la clave fundamental para que se lleve a cabo dicha unión está basada en tres aspectos: “el respeto, la disciplina y hacer nuevos negocios". "Eso es lo principal. Cuando tú respetas, ganas respeto. Cuando tienes disciplina, estás enfocado. Y cuando eres buen negociante no hay manera de tener discrepancias", explicó.

El intérprete apoyó también la hipótesis de que para él haber participado en los Premios Juventud 2018, ceremonia en la que actuaron también varios artistas cubanos, fue un gran paso de avance y oportunidad perfecta para acercarse a los demás reguetoneros de la Isla. “Les di la mano a todos, uno por uno”.

Este acto les llevó posteriormente a trabajar con otros jóvenes reguetoneros de Cuba, como fue la reciente colaboración del dúo con Harryson y Kamel.

En cuanto a cómo llevar a cabo lo que para él significa "la verdadera unión", añadió: “La verdadera unión es cogernos todos un día, los que verdaderamente están interesados, concentrarnos e ir a exigir de manera sana y correcta al Ministerio de Cultura de que acaben de abrir una agencia de reguetón cubana o de música urbana en Cuba."

Al final de su vídeo el artista quiso volver a recalcar que la “hipocresía” es el mayor obstáculo para lograr la unión. No obstante, dijo que una integración dentro del género cubano sí que era posible, volvió a incitar a la fusión artística basada en el respeto y concluyó diciendo que para ello “podían contar con Yomil y El Dany.”

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram