Miembro de la comunidad LGTBI+ cubana Yasmany Sánchez es detenido junto a su madre

Publicado el Sábado, 18 Mayo, 2019 - 07:27 (GMT-5)

El activista cubano Yasmany Sánchez, miembro de la comunidad LGTBI+ fue detenido junto a su madre el viernes por la tarde, y luego de varias horas fue puesto en libertad, denunció el joven en el perfil de Facebook de Tremenda Nota.

Según relató, él y su mamá fueron obligados a ir hasta una estación policial situada en el municipio de Quivicán, en Mayabeque.

“Yo no tuve miedo porque no he cometido ningún delito”, afirmó.

Sánchez fue uno de los detenidos el pasado sábado 11 de mayo, durante la represión desatada por la policía en la marcha independiente contra la homofobia.

Se le puede ver en varias de las fotografías tomadas ese día, vistiendo un pulóver blanco, junto al científico Ariel Ruiz Urquiola, en el momento en que ambos eran cargados a la fuerza por agentes de la seguridad castrista.

Este viernes también fue detenida durante 15 horas Leodán Suárez Quiñones, delegada nacional de la comunidad LGBTI+ del partido Cuba Independiente y Democrática, cuando intentaba viajar a La Habana para reunirse con la embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para conversar acerca de la situación actual de la población LGBTI+ cubana.

