Opositora LGTBI+ Leodán Suárez es detenida durante casi 15 horas por la policía política

Publicado el Sábado, 18 Mayo, 2019

Leodán Suárez Quiñones, delegada nacional de la comunidad LGBTI+ del partido Cuba Independiente y Democrática, fue detenida este viernes durante casi 15 horas por la policía política, denunció en su perfil de Facebook.

La activista, residente en el municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, estaba invitada a un almuerzo en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en La Habana, en ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia.

La comida fue una iniciativa de la embajadora Alexandra Valkenburg y Marriet Schuurman, exjefa de la Unidad Especial para el Consejo de la ONU y Embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para conversar acerca de la situación actual de la población LGBTI+ cubana.

Suárez Quiñones, quien es transgénero, fue arrestada alrededor de la medianoche del jueves en su provincia, cuando trataba de coger un taxi hacia la capital.

“Desde las 11:40 pm del día 16 de mayo hasta las 2:30 pm del presente, 17 de mayo de 2019, estuve detenida, donde me insultaban y me decían groserías sobre mi persona, se burlaron de mí, me humillaron por ser trans, me negaron desayuno y almuerzo porque según ellos, para los contrarrevolucionarios no existe cuota de alimentos en Cuba, y si quería comer que le pidiera a los EE.UU. la comida. Me negaron la medicación que necesitaba tomar; esto no fue que más que un acto de discriminación y tortura, en un día tan especial como hoy me han negado como siempre mis derechos”, relató.

“Antes de darme la libertad me levantaron un acta de advertencia por desorden público y por querer acudir a actividades en contra del país, me multaron con 50 pesos por no asistir en el día establecido por la ley y me advirtieron que si continuaba mi activismo a favor de los gays se encargarían de hacerme pagar bien caro, por lo que estoy haciendo a favor de los que tanto este país reprimen y discriminan”, añadió.

Según reveló a Diario de Cuba, el funcionario a cargo de su detención se nombra Orestes Ayala, y es el jefe de la Seguridad del Estado en su territorio.

El sábado 11 de mayo, Suárez Quiñones fue arrestada en la carretera, cuando iba hacia La Habana a participar en la marcha independiente contra la homofobia, que terminó con la detención de varios de sus protagonistas.

No es la primera violación a sus derechos que sufre. En 2018, al regresar de un viaje a Argentina, en el mismo aeropuerto de La Habana, fue retenida por las autoridades, quienes le rompieron su equipaje y le decomisaron un libro y 450 dólares.

Desde el pasado 11 de mayo no ha cesado la represión contra miembros de la comunidad LGBTI+ cubana.

El jueves, el diseñador Roberto Ramos Mori, coordinador de la galería taller La Marca, fue detenido y liberado cinco horas después.

