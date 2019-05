El chef José Andrés ofrece empleo a una mujer despedida por fiarle el almuerzo a un niño sin dinero

Publicado el Lunes, 20 Mayo, 2019 - 15:21 (GMT-5)

Una empleada de la escuela secundaria Mascoma Valley Regional de New Hampshire fue despedida tras fiarle el almuerzo a un estudiante que no tenía dinero para pagarlo, y el famoso chef José Andrés no tardó en ofrecerle un empleo.

"¡La verdadera heroína es Bonnie Kimball!", escribió en Twitter el chef español, y luego pidió que quien la conociera le hiciera saber que tenía puestos disponibles en uno de sus establecimientos.

"Si necesita un empleo, tenemos puestos disponibles en Think Food Group. Si la conocen háganselo saber", concluyó.

La historia del despido de Kimball sacudió las redes y muchos se hicieron eco. De acuerdo a la empleada, sus supervisores la acusaron de robo y Cafe Services, la compañía a cargo de los menús escolares, la despidió luego de cuatro años y medio.

Tras el escándalo que provocó el despido de Kimball, las autoridades de la escuela y de la compañía de comida le ofrecieron su empleo de vuelta, pero ella lo rechazó porque lo único que buscaban era "limpiar su imagen".

José Andrés tiene mucha popularidad en Estados Unidos y es conocido por su incansable labor social. Luego de su generoso trabajo tras el huracán María en Puerto Rico, su imagen se disparó. El español tiene más de 30 restaurantes por todo el país, y su cadena Think Food Group está abriendo nuevos locales, en uno de los cuales podría estar trabajando próximamente Bonnie Kimball.

