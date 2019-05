"Estás solo y puedes amanecer en cualquier laguna": amenazan a activista LGBTI+ cubana

Publicado el Viernes, 24 Mayo, 2019 - 17:05 (GMT-5)

La activista LGBTI+ cubana Leodán Suárez Quiñones, quien fue detenida la pasada semana por la policía política de Pinar del Río, recibió amenazas de muerte en la madrugada de este viernes.

"En el dÍa de hoy quiero denunciar las amenazas por parte del gobierno cubano que siguen contra mi persona, anoche alrededor de las 12:15 de la madrugada a mi móvil me llegan varios mensajes de texto de un número desconocido (0000) número que no me permite responderle", relató Quiñones en Facebook.

Uno de los varios mensajes anónimos enviado vía WhatsApp fue: "Te advierto que dejes el tema de los gays tranquilo porque lo vas a lamentar y no te imaginas cuanto".

"Recuerda que estás solo y en cualquier laguna puedes amanecer, piénsalo... Soy tu pesadilla y la de los contrarrevolucionarios", le dijeron.

Por su parte, Quiñones respondió: "Ustedes me han hecho tanto pero tanto daño que ya ni miedo les tengo".

En la citada red social la activista expresó que "una vez más se puede comprobar que en este país todo es controlado por el gobierno cubano y no existe una verdadera democracia donde podamos exigir nuestros derechos y demandar los servicios de Etecsa".

La activista dijo a Diario de Cuba que "a mi entender, la dictadura cubana utiliza sus mecanismos mediante la compañía ETECSA para enviar y gestionar nuestros mensajes (...) ya que son la vía para que los esbirros nos amenacen y controlen nuestras llamadas y mensajes".

"Al parecer temen que los activistas de la comunidad LGBTI en Cuba somos los que dimos el paso al frente y que nada nos detiene cuando de exigir nuestros derechos se trata", dijo.

El pasado jueves Quiñones, quien vive en el municipio San Juan y Martínez, Pinar del Río, denunció en Facebook que había sido detenida casi 15 horas por la policía política, cuando se dirigía a un almuerzo en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en La Habana, por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia.

"Se burlaron de mí, me humillaron por ser trans, me negaron desayuno y almuerzo porque, según ellos, para los contrarrevolucionarios no existe cuota de alimentos en Cuba, y si quería comer que le pidiera a los EE.UU. la comida. Me negaron la medicación que necesitaba tomar, esto no fue que más que un acto de discriminación y tortura en un día tan especial como hoy me han negado como siempre mis derechos”, dijo.

La represión en Cuba contra las personas que integran la comunidad LGBTI+ es una realidad que se puso en total evidencia frente al mundo el pasado 11 de mayo cuando la policía oprimió, golpeó y apresó a activistas durante una marcha independiente por el Orgullo Gay.

