Jorge Junior ante la foto de Norlam y Yomil: "Ya puedo decir que lo he visto todo"

El reguetonero cubano Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, ha reaccionado a la imagen posteada en redes por su excompañero Norlam Vila, en la que aparece junto a Yomil Hidalgo, y ha hecho saber que siente "lástima por ellos".

La imagen sorprendió a los seguidores de ambos artistas, ya que Yomil, quien también fue integrante de Los 4, y Jorge Jr. llevan años con una declarada enemistad, y por si fuera poco, Norlam acompañó la imagen con el texto: "Los hermanos siempre vamos a ser hermanos".

"Yo me metí casi tres minutos riéndome" cuando vi la foto, dijo en entrevista telefónica con el presentador Alex Otaola, y aseguró que "ya me puedo morir porque ya puedo decir que lo he visto todo".

"Me quedé con la boca abierta porque la verdad que no entendí nada", continuó, "sinceramente, con el mayor respeto que le tengo a Norlam, en esta foto hay mucha hipocresía".

Además, dijo que ante esta "hermandad" lo que realmente siente es "pena por ellos".

A pesar de que ni Norlam ni Jorge Junior han hablado de las razones por las cuales se separaron, este último sí dejó claro que no fue por dinero como algunos especulan.

Con respecto al nuevo integrante de Los 4, Dayrán Perdomo, Jorge Junior se mostró muy contento porque "tiene los pies sobre la tierra" y son amigos de hace mucho, por lo que está seguro de que les va a ir bien trabajando juntos.

