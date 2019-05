Natti Natasha desafía a "los expertos en cirugías estéticas de Instagram"

Publicado el Viernes, 24 Mayo, 2019 - 10:36 (GMT-5)

Natti Natasha es una de las divas del reguetón que más están triunfando. Su voz, talento y sencillez han hecho de ella todo un referente en el género urbano y como consecuencia de todo esto es una de las artistas más seguidas de redes sociales.

Con sus 14 millones de seguidores comparte todo tipo de fotografías. Entre ellas, algunas en las que muestra su sensualidad. Pero parece que esto ha provocado que muchos hayan cuestionado y criticado las cirugías a las que se habría sometido.

Cansada de tanta especulación, la dominicana ha desafiado a "los expertos en cirugías estéticas de Instagram" a que adivinen cuanto ha cambiado su cara desde que era pequeña. Para ello, ha publicado una dulce fotografía de su infancia.

Muchos parece que no han pillado el sarcasmo y han hecho sus apuestas: "Labios y bótox para subir las cejas", "Nariz" o "Labios".

Mientras que otros han comentado: "¿A quién le importa las cirugías que te hiciste? Eres y serás bella con cirugía o sin cirugía", "No cambiaste en nada", "Si te has operado o no es problema de nadie sino tuyo" o "Yo no veo cirugías,uno que otro arreglito, los labios Más rellenos y las pestañas postizas".

Este no es el único recuerdo que ha compartido la intérprete de Me gusta en las últimas horas. También a través de Instagram subió un vídeo casero cuando tenía alrededor de cuatro años mostrando su desparpajo con la cámara saludando y mandando besitos. ¡Qué bonita!

Hace unos meses, Natti Natasha reconoció que se había sometido a un cirugía de senos.

"Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro", confesó en una entrevista a Cosmopolitan.

