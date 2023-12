A días de su cumpleaños, Natti Natasha lanza "Ándale" y se prepara para estrenar su nuevo álbum

Esta semana es clave para Natti Natasha, que el próximo 10 de diciembre cumplirá 37 años. Una nueva edad que celebrará escuchando su nuevo disco, que saldrá a la luz este jueves 7 de diciembre. Pero antes de poder disfrutar del nuevo proyecto discográfico de la Dura de las Duras, acaba de lanzar un pequeño adelanto del disco con "Ándale", que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Antes de estrenar su álbum, la cantante va a presentar dos de los temas que lo conforman, "Ándale" y "Tu tattoo", y la primera ya está disponible para agregar a tus playlists favoritas.

La canción ha aterrizado en Youtube con un videoclip protagonizado por la dominicana, que canta: "Esta baby no es tuya, ya tú me perdiste. No me diste amor, tú nunca me quisiste. Por eso hoy lo pagas solito y triste, las cosas cambiaron".

Con este estreno musical, Natti Natasha inaugura... ¡la "Nasty season"!

"Salimos hoy con "Ándale" por fin, no puedo creerlo. Mañana se estrena "Tu tattoo" y el 7 venimos con el álbum, con canciones que han escuchado y otras que no. Ustedes no saben lo feliz que me siento, con un alivio grande de que van a escuchar en lo que he estado trabajando en este sube y baja que ha sido este año", comentó alegre la pareja de Raphy Pina en un vídeo que subió celebrando su nuevo lanzamiento.

Por ahora solo se conoce una de las colaboraciones con las que nos va a deleitar Natti Natasha, pero la cantante reveló que una de las personas con las que ha trabajado es Bryant Myers. "Quería hacer un campamento con alguien diferente y que tuviera un flow único, así que secuestré a uno de los duros con el lápiz y juntos creamos "KoKorota" para abrir el disco", adelantó la cantante.

¿Tienes ganas de escuchar lo nuevo de Natti Natasha?