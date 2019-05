Migrante cubano relata cómo fue una de las fugas en el centro de detención de Tapachula: "Las puertas estaban abiertas"

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 07:07 (GMT-5)

Los motines y las fugas en la Estación Siglo XXI de la ciudad de Tapachula, perteneciente al estado de Chiapas, han sido habituales en las últimos meses. Algunas de ellas, incluso, se han producido tras enfrentamientos entre migrantes y protestas por maltratos.

Un migrante cubano relató al portal Reporte Índigo cómo se produjo uno de estos sucesos en el centro de detención. Este hombre escapó de la estación migratoria el pasado 25 de abril tras producirse un motín, por lo que ha decidido no revelar su identidad.

A juicio de este cubano fugitivo lo ocurrido estuvo pactado con los empleados de la Estación Siglo XXI.

"Las puertas estaban abiertas. Las mujeres maras quisieron tomar represalias con las mujeres cubanas por algunos problemas. Hicieron punta los cepillos de dientes y les dijeron a las mujeres cubanas que las iban a apuñalar. Después de eso, alguien abrió las puertas para que todos salieran y no había funcionarios de migración", dijo.

Actualmente este cubano trabaja en Tapachula como carpintero, un oficio que conoce muy bien ya que con él se ganaba la vida en la Isla.

En su sueño por tener un futuro mejor se marchó de Cuba, donde vendió su casa y su pequeño negocio de carpintería. Con el dinero que consiguió reunir compró un boleto con destino a Nicaragua, desde donde empezó una travesía migratoria que se frenó en Tapachula.

En la ciudad del estado de Chiapas se quedó atrapado al no poder tramitar sus documentos migratorios.

"Traté de hacer documentos en Comar, me presenté un día, me dijeron que debía regresar a la semana siguiente y por medio de un abogado me hicieron un amparo. Pensé que con ese amparo podía llegar hasta Tuxtla para hacer los documentos ahí, pero en el primer intento para salir de Tapachula me tomó migración y me llevaron para la Estación Siglo XXI", explicó.

Allí comprobó lo que muchos otros migrantes cubanos ya han denunciado: falta de higiene, largas colas para comer y enfermedades.

"Las personas duermen en el suelo, los baños están sucios y nadie contesta tus preguntas… Hay personas con enfermedades pulmonares, yo estuve tres días con fiebre hasta que convulsioné, pedí que me llevaran al lugar de atención médica, pero la fila era muy larga", lamentó.

“Me imagino que conociendo al gobierno cubano tenga negocios con el gobierno mexicano para que sean devueltos los cubanos a Cuba. Ellos pretenden decirle al mundo con esta persecución que los cubanos, los migrantes que se encuentran varados en Tapachula, no cuentan con ningún servicio por parte del gobierno", añadió.

El pasado 25 de mayo el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, por su parte, anunció la deportación de un nuevo grupo de 95 migrantes cubanos.

