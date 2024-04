César Évora confiesa si tiene implante de cabello y los secretos para lucir bien a los 64 años

César Évora Foto © Facebook/Maribel Guardia

El popular actor cubano César Évora reveló, entre risas, sus secretos para lucir bien a los 64 años.

Interrogado sobre algunos aspectos de su vida por "El Gordo y la Flaca", de Univisión, el carismático actor incluso confesó que hace muchos años se hizo un implante de cabello en la ciudad mexicana de Guadalajara.

"Me lo puse hace muchos años, si no ya estaría como la palma de la mano. Yo la pasé muy bien, no tuve ninguna contraindicación, yo me iba a operar a Guadalajara, me levanté temprano ese día, me operaron durante 7 u 8 horas, me regresé al aeropuerto, llegué a México y me regresé a la casa en mi coche, incluso ni dejé de fumar entonces", relató.

Defendió ese procedimiento estético afirmando que "es tu pelo, es tu folículo piloso, crece, es tu pelo, que iba a pensar yo que iba a quedarme sin pelos con los años, pero bueno es por la herencia que tenemos de nuestro abuelo materno. Mi hijo también se lo hizo y quedó super bien", comentó.

El actor, quien se considera una persona común y corriente, dijo que trata de hacer una vida normal y que eso lo mantiene saludable.

"Me miro al espejo y me digo, caramba llegaste a los 64 años. Me siento muy bien de salud, no me quejo de nada, soy un luchador", expresó el actor, quien cumplió años en noviembre pasado.

Sobre su rutina dijo que "me levanto temprano, hago todas mis cosas, hago mi vida como cualquier otra persona. No vivo en una nube ni mucho menos, trabajo y que trabaje en la televisión no me pone en otra dimensión, voy al super, siempre le pregunto a mi mujer qué hace falta para la casa y yo voy a buscarlo con todo gusto", explicó.

César Évora estrenó el pasado año varias telenovelas, entre ellas la de Univisión, "Perdona nuestros pecados". También se anunció que formaba parte del elenco de "Minas de Pasión" junto a la también actriz cubana Livia Brito.

A sus 64 años el actor cubano continúa siendo uno de los artistas más reconocidos dentro de la televisión mexicana.