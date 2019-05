Expulsan a clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Venezuela por oponerse al régimen de Maduro

Publicado el Miércoles, 29 Mayo, 2019 - 18:53 (GMT-5)

Karen Palacios, una joven clarinetista venezolana, fue expulsada el domingo de la Orquesta Filarmónica Nacional por haber “firmado en contra el régimen” de Nicolás Maduro.

Palacios, quien llevaba tres meses tocando para la orquesta venezolana, se hallaba a la espera de sellar un contrato laboral, donde finalmente pasaría a ocupar un puesto fijo en el conjunto.

Sin embargo, tras la novena presentación de la obra "Popol Vuh" el coordinador del centro le indicó que su postulación a la plaza había sido rechazada, debido a su aversión al régimen chavista.

“El día de hoy, después de la novena función del 'Popol Vuh' me comunican que mi contrato fue rechazado 'porque he firmado en contra del régimen'”, escribió la instrumentista en Twitter.

“Ahora me pregunto yo, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?, lógicamente no hubiese tocado todo este tiempo”, agregó.

Aunque Palacios asegura no hablar de política en el trabajo, confirmó haber puesto su nombre en listas en contra del oficialismo e incluso, votar por partidos opositores.

“Me parece una burla y una falta de respeto al trabajo que ejerzo y que tanto esfuerzo y dedicación me ha costado para poder tocar junto a cualquier orquesta”, declaró la joven. “Siempre he sido una persona responsable con mi trabajo, puntual y respetuosa con mis compañeros. No tienen quejas de ningún tipo sobre mí, mucho menos quejas sobre mi música”.

En una reciente entrevista concedida a Radio TV Martí, la clarinetista dijo haber renunciado a un trabajo en empresa privada, esperando el contrato con la orquesta. En su momento, se le exigió comenzar a tocar antes de firmar el convenio, para poder “conocer su ética profesional y su destreza con el instrumento”.

“Solo espero que a las nuevas personas que llamen y les ofrezcan ese contrato le sean honestas y les digan que no pueden haber firmado ni votado en contra de este gobierno usurpador para que el ministerio no los 'vete' como hicieron conmigo”, concluyó.

La situación político en el país petrolero continúa agravándose. Sobre todo, luego de que la delegación del titular del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y representantes del régimen de Nicolás Maduro no arribaron a ningún acuerdo este miércoles durante las sesiones de mediación desarrolladas en Oslo, Noruega.

