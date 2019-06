Papi Ortiz es herido de bala durante intento de robo en República Dominicana

Publicado el Domingo, 9 Junio, 2019 - 23:07 (GMT-5)

Uno de los nombres sagrados de los Medias Rojas de Boston, el dominicano David Ortiz, ha sido herido en una pierna durante un intento de robo acontecido en un bar de su país.

Así lo informó a ESPN el padre del otrora designado estrella, quien fue trasladado a un hospital local. "Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni exactamente adónde lo transfirieron", dijo el progenitor a la referida fuente.

Un periodista de la nación caribeña agregó que la policía ya ha arrestado a un sospechoso.

Apodado Big Papi, Ortiz -de 43 años- jugó 20 temporadas de Grandes Ligas en las que ganó tres títulos de Serie Mundial y fue seleccionado 10 veces para el Juego de Estrellas.

