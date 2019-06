Haila: "Hoy confirmo que hay muchos que solo se acuerdan de ti para utilizarte"

Publicado el Lunes, 10 Junio, 2019 - 14:53 (GMT-5)

La cantante cubana Haila María Mompié ha tenido, a juzgar por su último post en redes, algunas decepciones en sus relaciones personales, y ha querido compartir una reflexión con sus seguidores.

La artista aseguró que se ha "desvivido por servir y ayudar con mucho amor" a todo el que la ha necesitado, pero que ha llegado a la conclusión "hay muchos que solo se acuerdan de uno para utilizarte".

"Yo Haila María Mompié me he desvivido por servir y ayudar con mucho amor a todo el que me ha necesitado, aun cuando mi trabajo y la vida que llevo no me dan mucho margen, pero siempre he estado lista para ofrecer mi mano", comenzó su reflexión.

"Hoy he llegado a la conclusión que si te haces de miel te comen las hormigas, hoy confirmo que hay muchos que solo se acuerdan de uno para utilizarte", señaló.

Además, reflexionó acerca de la importancia de cuidar las amistades: "Los amigos son como las plantas hay que regarlas a diario para que puedan durar muchos años, recuerda que si me olvidas TAMBIÉN TE OLVIDARÉ".

"La vida es un cachumbambe y da muchas vueltas", puntualizó.

