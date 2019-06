Jacob Forever: "Consejo, no me subestimen, mantengamos una línea de respeto que cualquiera saca un susto"

Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 11:09 (GMT-5)

El reguetonero cubano Jacob Forever ha sacado a relucir su faceta más reflexiva y ha compartido un texto en su sección de historias de Instagram en el que ha hablado sobre el poder de superación personal.

"Cuando casi nadie confiaba en mí, cuando muchos me dieron por muerto, resucité como el ave Fénix. Consejo, no me subestimen ni a mí ni a nadie, mantengamos una línea de respeto que cualquiera saca un susto", comenzó su escrito "El Inmortal".

Seguidamente, el cantante ofreció un consejo a todos aquellos que se dedican a "subestimar" a otros y les invita a que utilicen sus energías en "cosas positivas".

"Mejor empleemos el tiempo en cosas positivas y en prepararnos para momentos difíciles, sacar la obra y la inteligencia que nadie espera de ti y con esa creación y ese don seguir alimentando a tu familia y dándote tus gustos. Bendiciones para todos", agregó.

Para finalizar, añadió a modo de despedida: "Amor forever para todos mis seguidores, gracias por tanto apoyo".

El intérprete se encuentra actualmente en medio de su gira internacional por varios países de Europa. Entre sus paradas se incluyen ciudades de España, Italia, Alemania y Dinamarca, donde ha ido deleitando con su música a sus fanáticos del viejo continente.

Al mismo tiempo, Jacob Forever se encuentra disfrutando del éxito que está tendiendo su último tema Infiel en colaboración con el cantante cubano Divan, así como de la buena acogida que le han dado sus fanáticos a su último álbum de estudio Flamante.

