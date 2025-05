Lenier Mesa carga contra Chacal y asegura que no grabarán juntos: "Habló mierda de mí"

El cantante cubano Lenier Mesa fue contundente al afirmar que no tiene intención de colaborar musicalmente con su colega Ramón Lavado, más conocido como Chacal, debido a tensiones personales entre ambos.

Durante una reciente entrevista con los youtubers cubanos del canal Chisme con Flow, Lenier dejó claro que no habrá una canción conjunta con el reguetonero. “Nunca voy a grabar con Chacal”, sentenció.

Lo más leído hoy:

El artista explicó que la decisión se debe a comentarios despectivos que, según él, Chacal ha hecho sobre su persona: “Cuando fui a Cuba habló mierda de mí igual. Yo no puedo grabar con gente que ha hablado mierda de mí cuando yo no hablo mierda de nadie ni me meto con nadie”, expresó.

Lenier también recordó un episodio en el que Chacal, presuntamente en estado de embriaguez, habría grabado un video criticándolo. “Él hizo un video borrachísimo hablando de mí, gracioso que es”, dijo, dejando entrever que la relación entre ambos está lejos de la reconciliación. Hasta el momento, Chacal no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

Aunque no ofreció detalles concretos sobre el contenido de ese video, Lenier sugirió que el incidente marcó un punto de quiebre definitivo en cualquier posibilidad de reconciliación o colaboración artística entre ambos exponentes del género urbano.

Además, el intérprete de “Cómo te pago” también abordó su vínculo con el reguetonero cubano Dany Ome, con quien, según explicó, mantiene una buena relación a pesar de no estar trabajando juntos actualmente.

Atribuyó esta pausa en la colaboración a influencias externas, mencionando que el distanciamiento “parece” estar relacionado con el también cantante cubano Jacob Forever.

Lenier, que ha estado envuelto en varias controversias en los últimos meses, continúa defendiendo una postura de no agresión pública frente a sus colegas, aunque no duda en marcar distancia con quienes considera que han cruzado ciertos límites.

Preguntas Frecuentes sobre la Controversia entre Lenier Mesa y El Chacal