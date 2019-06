El look de Haila que ha sorprendido a sus seguidores

Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 18:14 (GMT-5)

La cantante cubana Haila María Mompié ha sorprendido a sus seguidores en Facebook con un look muy diferente al que luce la artista desde los años noventa.

En la imagen, la cantante aparece con una peluca larga y rubia, y dejó saber que tuvo que usarla para un casting.

"Jajajaj recordando mis locuras, me estaba preparando para un casting y me tuve que poner pelo largo, qué creen?", escribió junto a la foto.

Inmediatamente, sus seguidores reaccionaron con likes y emoticonos de asombro, y más de 170 comentarios.

"Guapísima también", "Muy precioso te queda el cabello, pero me gusta 100% natural como te caracteriza a ti, que te da estilo, glamour y elegancia. Así eres y siempre lo serás", "Fenomenal, muy bien, no te conocía", "Se que el pelo corto es tu sello, y te admiro porque llevas muchos años a la vanguardia y te ves espectacular. Pero cambia un poco el look tesoro, algo fresco, así estás DIVINA", "Espectacular como siempre, pero me gustas más con tu pelo y corte natural", "Wow, qué cambio", "A pesar de que te queda muy bien el pelo largo, te prefiero con tu corte, no pierdas tu esencia", "Nunca te había visto con pelo largo y siempre me pregunté cómo te quedaría y te ves divina", comentaron algunos seguidores.

En 1994, Haila entró a la orquesta Bamboleo junto a Vania Borges, y bajo la dirección del pianista Lázaro Valdés. Ambas se destacaron inmediatamente por sus cualidades vocales y por su estilo, y marcaron tendencia en la moda de aquellos años en la Isla. Además, pasaron a ser conocidas como "las calvitas de Bamboleo", por el corte de cabello que lucieron al entrar a la orquesta de salsa y que Haila ha mantenido hasta hoy.

