El canal MSNBC incluye a Will Smith entre los candidatos demócratas a la presidencia de EE.UU.

Publicado el Domingo, 23 Junio, 2019 - 13:34 (GMT-5)

El canal de noticias estadounidenses incluyó en su gráfico de candidatos presidenciales demócratas para 2020 al actor y cantante Will Smith, y ha provocado el desconcierto en redes.

Entre los candidatos estaban la senadora Elizabeth Warren, la senadora Kamala Harris y el rapero, en el lugar que se supone debía ir el senador Corey Booker. La gráfica se presentó en el segmento nocturno The Beat with Ari Melber.

El "error" ha provocado opiniones divididas: quienes acusan al canal y al presentador del segmento, Ari Melber de racistas por no saber diferenciar a las personas negras, y quienes lo consideran una broma del canal dado que los candidatos se encuentran en Miami, y Will es famoso por su tema Welcome to Miami.

No ad for you

"Lo siento, pero creo que Will Smith es demasiado apuesto como para pasar por Corey Booker", comentó una usuaria de Twitter.

"Me encanta la cantidad de personas que piensan que el equipo de Ari Melber ha confundido a Will Smith con Cory Booker, y que no se han dado cuenta de la canción "Bienvenido a Miami" (donde se llevan a cabo los debates)", comentó otra.

Por su parte, el presentador, ante las preguntas de por qué aparecía Will Smith en la gráfica de candidatos, respondió: "¿Alguien sabe?"

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: