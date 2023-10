Will Smith y Jada Pinkett están separados desde 2016

Durante décadas Will Smith y Jada Pinkett-Smith formaron una de las parejas más queridas y aclamadas de Hollywood. Un amor y cariño que se vio empañado por el bofetón que le dio el actor a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022. Un momento que marcó un antes y un después para el matrimonio, que resulta que lleva separado más de siete años.

Fue la actriz la que reveló la sorprendente noticia a raíz de la próxima publicación de sus memorias (Worthy) y lo ha confirmado en varias entrevistas que ha concedido, en las que también habló de la agresión de su marido a Chris Rock, un momento que ya es historia de la televisión y el cine.

Según confiesa Jada Pinkett-Smith, ella y Will Smith han estado viviendo "vidas completamente separadas" desde 2016 a pesar de que les hemos visto compartir alfombras rojas juntos. La razón por la que todavía no habían hecho pública su separación es porque no estaban listos y estaban encontrando la manera en la que hacer funcionar su relación.

"Hemos estado haciendo juntos un trabajo muy duro. Simplemente nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros", agregó la intérprete, que matizó que no están legalmente separados. "Prometí que nunca habría una razón para que nos divorciáramos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa... Vivimos separados", dijo sobre su decisión de continuar atados en matrimonio a pesar de hacer vidas separados.

Los actores se casaron en 1997 y fruto de su matrimonio son sus dos hijos, Jaden y Willow.

A pesar de no estar divorciados, Jada afirmó que llevan siete años separados y sobre la razón de su ruptura dijo: "Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".

Durante la gala de los Oscar 2022, Will Smith se subió al escenario y abofeteó a Chris Rock después de que hiciese una broma sobre la calva de Jada Pinkett, quien sufre alopecia. Sobre este momento, confiesa que ella misma pensó que se trató de una acción guionizada y no fue hasta que lo vio volver a su sitio que se dio cuenta de que no se trataba de ningún acto premeditado. También recordó que lo primero que le preguntó cuando estuvieron solos es si estaba bien.