Diosdado Cabello desmiente un intento de atentado: ¡Yo sí soy Superman!

El segundo hombre del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se burló del rumor que circulaba desde el lunes en el que se decía que había sido víctima de un atentado.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello negó que le hubiesen disparado 400 veces con armas de fuego cuando estaba en su auto.

“¡No hay ni una foto de la patrulla! Que le metieron 400 tiros a mi carro y un solo tiro me pegó en la pierna (…) Yo si soy Superman”, dijo.

“Esos van a decir que el tiro es en el pie y por eso no se me ve”, añadió entre risas.

El dirigente afirmó que esos bulos son parte del trabajo de la oposición, que trata de crear incertidumbre, desmoralizar a la gente e incluso asustar.

“Esto es una guerra de todos los días; ellos un día me asesinan, otro me envenenan, después me matan, me da un infarto. Que si asalté un banco, que si soy un contrabandista, un narcotraficante, que si casé a Daniella… (en referencia a la acusación del exgeneral Carlos Peñaloza, de haber gastado 15 millones de dólares en la boda de su hija Daniella Desiree)”, añadió.

A inicios de junio Cabello visitó La Habana, donde se reunió con Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y José Ramón Machado Ventura.

En un encuentro con la prensa oficialista de la Isla, descartó la celebración de elecciones en Venezuela: “No estamos para complacer a la oposición”, precisó.

