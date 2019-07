Ricky Martin lanza una contundente respuesta a quienes cuestionan el Día del Orgullo LGBTI+

Publicado el Lunes, 1 Julio, 2019 - 11:35 (GMT-5)

Ricky Martin ha mandado un potente mensaje para todos aquellos que critican el Día del Orgullo LGBTI+ y se preguntan el por qué no hay uno para la comunidad heterosexual.

Lo ha hecho a través de sus perfiles de redes sociales, donde ha escrito: "El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libre de persecución/ discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno".

Este mensaje ha sido muy aplaudido por sus seguidores y también por otras celebridades como Jennifer Lopez que ha apoyado esta contundente respuesta.

El cantante puertorriqueño es toda una referencia para la comunidad LGBT después de que hiciese pública su homosexualidad el 29 de marzo de 2010. En la actualidad, comparte su vida con el pintor sueco-sirio Jwan Yosef con quien ha formado una preciosa familia junto a sus tres hijos: Matteo, Valentino y la pequeña Lucía.

El marido del Astro Boricua también ha apoyado su mensaje y ha lanzado otro en sus redes sociales junto a la bandera del arcoíris -símbolo del orgullo gay, lésbico, bisexual y trans desde los años 70-: "'Porque el progreso no es una línea recta'. El amor y la alegría son reales y también lo es la lucha. Se ha hecho mucho trabajo increíble y todavía queda mucho por hacer. Para mantener siempre nuestros derechos y protegerlos. El amor está aquí para ganar. Feliz día del orgullo".

El Día del Orgullo tiene su origen en una serie de manifestaciones que surgieron después de una redada policial en el bar neoyorquino de ambiente Stonewall. La persecución de las autoridades hacia la comunidad gay motivó a que la ciudad tomara las calles y denunciara los atropellos que estaban viviendo.

