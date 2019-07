El fuerte mensaje de Jorge Junior a Chacal luego del problema con El Taiger

Publicado el Miércoles, 3 Julio, 2019 - 06:23 (GMT-5)

El reguetonero cubano Jorge Hernàndez Carvajal, mejor conocido por todos como Jorge Junior, acaba de tomar partido en la polémica surgida entre los también cantantes urbanos de la Isla El Taiger y Chacal.

Después de que Yakarta saliese en de defensa de Chacal, ahora ha sido la voz líder de la agrupación Los 4 quien se ha posicionado a favor de "El demonio de la fama" y para ello le ha enviado un extenso mensaje a través de una publicación hecha en su cuenta de Facebook.

Junto a una imagen de Chacal, Jorge Junior comenzó hablando sobre la buena relación que mantiene con su paisano y quiso hacerle saber que siempre estaría presente para defenderle ante cualquier situación:

No ad for you

"Una vez me preguntaron en una entrevista cómo era mi relación contigo y respondí que aunque estuviéramos distanciados nunca se me iba a olvidar quien fue la persona que me dio la mano cuando más lo necesité. Esa persona fue usted. También dije que aquí estaría para cualquier situación, porque aparte de ser una persona agradecida, nunca se me va a olvidar que fui yo quien vio tus primeros pasos en la música".

Seguidamente continuó hablando de los lazos que le unen tanto por la música como por sus raíces: "Y hoy lejos de sentir cualquier cosa me siento súper orgulloso de ti porque has defendido como yo el nombre de tu país y de tu barrio, que es el mio (La Lisa)".

En cuanto al problema con El Taiger, Jorge Junior no dudó en brindarle sus mejores consejos: "Creo que lejos de un problema debes de sacar una enseñanza de esto hermano. La vida es exacta y no hay perdón para los que fallan. Los enemigos de hoy son los del mañana. Seremos traicionados las veces que seamos capaces de perdonar".

"Con esto te digo que nos disgustamos porque le cediste tu amistad a un enemigo que teníamos en común y hoy mira en que circunstancia esa persona te puso. Si no hubieras aflojado aquella vez cada cual estarían en su lugar midiendo distancia y estarías lejos de todo esto porque eres un excelente exponente y un gran amigo", afirmó.

Como conclusión, el director de Los 4 le animó a que siguiera delante sin mirar atrás y que tomara todo como una gran enseñanza para el futuro: "Estas llevando tu música a lugares donde pocos han llegado. No des oportunidad a que el mar se te revuelva. Se tú, aquel chamaco de La Lisa que no dejaba pasar ningún farol. Pero esta vez tiene que ser con tacto porque tienes mucho que perder".

"Acuérdate que el que no puede, manda. Demás está decir que aquí me tienes incondicional. Cuando me veas dame un abrazo que hasta en las mejores familias los hermanos se fajan, pero no dejan de ser hermanos. Adelante campeón que no ha pasado nada, eso solo es una enseñanza", agregó.

La polémica entre los dos reguetoneros proviene, al parecer, tras unas palabras que dijo Chacal sobre el El Taiger y su apodo "El Tanke" durante su último concierto en República Dominicana.

Dichas declaraciones no fueron muy bien tomadas por El Taiger, quien se plantó fuera de un bar en La Habana donde se encontraba Chacal filmando un videoclip y comenzó a lanzarle amenazas que fueron trasmitidas por él mismo a través de un vídeo en directo emitido en su perfil de Instagram.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: