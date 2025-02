"Están inventando cosas": Jorge Junior arremete contra el teleplay de El Taiger con fuertes palabras

El reguetonero cubano Jorge Junior ha expresado su descontento respecto al teleplay recientemente estrenado en homenaje a su primo fallecido, José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

En un video transmitido en vivo a través de sus redes sociales, Jorge Junior manifestó su desacuerdo con la producción, señalando que no se solicitó el consentimiento de la familia y que el contenido incluye información inexacta.

Lo más leído hoy:

“Para la gente que me pregunta sobre qué pasó con el teleplay, yo solo di mi opinión y dije que había que pedirle permiso a la familia por estas mismas cosas, porque vi el primer capítulo y están hablando cosas que no son, inventando cosas y eso a mí no me gusta”, declaró el artista.

Además, cuestionó la veracidad de las escenas presentadas, mencionando: “En el primer capítulo le están preguntando al muchacho si Jorgito (él) lo que quería en el grupo y yo digo ‘¿quién dijo que ese momento yo tenía grupo?’”.

El teleplay, dirigido por Alberto Yoel García, fue concebido como un tributo a la vida de El Taiger tras la postergación indefinida de una película biográfica debido a la falta de acuerdos con la familia y la imposibilidad de obtener los derechos de su música.

Sin embargo, desde su lanzamiento, la producción ha sido objeto de críticas por parte de seguidores y familiares del artista, quienes señalan la ausencia de autorización familiar y cuestionan la calidad y veracidad del contenido.

Comentarios en plataformas como YouTube reflejan el descontento del público, calificando la obra como una “falta de respeto” y criticando la actuación y producción técnica.

Ante la ola de críticas, el teleplay fue retirado del canal de YouTube donde se estrenó originalmente, aunque copias del mismo continúan circulando en otras plataformas, manteniendo viva la controversia en torno a su contenido y realización.

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, fue una figura destacada en la escena del reguetón cubano. Inició su carrera en grupos como Los 4 y Los Desiguales antes de consolidarse como solista.

Su música ganó reconocimiento internacional, incluyendo la inclusión de su tema “La Habana” en la banda sonora de la película “Fast 8”. Lamentablemente, el artista falleció en octubre de 2024 en Miami, una semana después de haber sido encontrado con una herida de bala en la cabeza.

La polémica en torno al teleplay resalta la importancia de respetar la memoria de los artistas fallecidos y la necesidad de contar con la autorización de sus familiares para la realización de proyectos que busquen rendirles homenaje.

Preguntas frecuentes sobre la polémica del teleplay de El Taiger