La Oficina de Marco Rubio en Washington confirma la autenticidad de la cuenta en Twitter del senador para Cuba

Publicado el Jueves, 11 Julio, 2019 - 13:38 (GMT-5)

La Oficina de Marco Rubio en Washington ha confirmado a CiberCuba vía telefónica que la autenticidad de la nueva cuenta en Twitter del senador para Cuba es real y está en desarrollo, y no es falsa como informó la sede del cubanoamericano en Miami a nuestro medio.

Desde la capital de Estados Unidos, el equipo de Rubio señaló que acababan de abrir la cuenta @MarcoRubioCuba1 hace apenas unas horas y "nadie sabía nada, ni las otras oficinas" del senador. En un vídeo de apenas 45 segundos el propio cubanoamericano señaló que servirá para "apoyar la democracia dentro de Cuba".

La Oficina de Miami señaló este jueves a CiberCuba, también por teléfono y en dos ocasiones, que "no, no tenemos información. Y no creo que sea cierto". Sin embargo, la información fue desmentida por la sede en Washington.

Según el periodista de la cadena WPLG 10 en La Habana, Hatzel Vela, en Twitter, el personal de Rubio le confirmó también que la cuenta @MarcoRubioCuba1 es real y "será utilizada por el senador para hablar directamente con los cubanos en la isla".

Otros medios locales se habían hecho eco de esta nueva cuenta, pero la falta de confirmación en las redes sociales verificadas (@marcorubio, @SenRubioPress y @TeamMarco), dejaban la duda.

Finalmente la autenticidad de la cuenta es real, y como señalábamos los mensajes emitidos este miércoles coinciden con la postura de Rubio sobre el régimen de La Habana y las sanciones de Washington a las autoridades cubanas.

En los cinco mensajes emitidos hasta el momento en la nueva cuenta de Rubio afirman que "la escasez en Cuba no tiene que ver con el embargo. Cuba puede negociar con casi todos los países del mundo".

El Gobierno de la isla suele publicar cifras de los recursos no adquiridos por el embargo, algo que el economista cubano y español Elías Amor Bravo afirmó a CiberCuba que no es cierto porque "Cuba puede comerciar y recibir inversiones libremente de todos los países del mundo, sin más. Nunca ha sido imposible para un español o italiano hacer negocios en Cuba, tan solo han existido los límites impuestos por el régimen para establecer esas relaciones comerciales".

En este sentido, el senador Rubio tuiteó que "el sufrimiento se debe a que el Partido Comunista impide la prosperidad económica pues teme perder el control si la gente no depende de ellos para sustentos básicos".

Así mismo agregó que "adueñándose de todas las empresas rentables en Cuba, el Partido Comunista busca consolidar a la dictadura actual de forma permanente".

Sobre las nuevas sanciones de EE. UU. reiteró que no afectan a las telecomunicaciones "porque queremos que tenga acceso al Internet y las redes sociales abiertamente y GRATIS", ni a los cuentapropistas –como insisten desde La Habana– "porque queremos que los negocios independientes prosperen", ni tampoco a los viajes familiares.

"Al final del día le corresponde al pueblo de Cuba, no a mí o al Gobierno de Estados Unidos, DECIDIR (sic) qué tipo de sistema económico desean. Mi único anhelo es ayudar al pueblo de Cuba lograr una democracia real, para que las decisiones se puedan tomar a través de líderes elegidos por ellos", concluyó.

El lanzamiento oficial de esta nueva cuenta de Twitter de Marco Rubio sobre Cuba se hará próximamente, según indicaron las mismas fuentes a CiberCuba.

