Frederich Cepeda queda fuera del equipo Cuba para los Panamericanos de Lima

El pelotero espirituano Frederich Cepeda Cruz ha quedado fuera del equipo que representará a Cuba en los Panamericanos de Lima. La decisión ha impactado por tratarse de uno de los beisbolistas más notorios del equipo nacional, y nadie la vio venir, ni siquiera él, que lo supo de golpe al regresar de la Liga Can Am.

"Me sorprendió, te soy sincero, nos habían informado en Estados Unidos que cuando llegáramos a La Habana iban a decir los que continuaban en los entrenamientos para los Panamericanos y los que no estaban. Al llegar nos lo dijeron allí en el aeropuerto, en la estera, cuando estábamos esperando que salieran las maletas del vuelo. Un entrenador se me acerca y me dice: 'Mira, ya no tienes que regresar a los entrenamientos, aquí terminaste la preparación para los Juegos Panamericanos'", contó Cepeda al periódico Escambray.

El pelotero admitió que, aunque la decisión lo tomó por sorpresa, si fue tomada con base en su rendimiento en la Liga Can Am, entonces fue justa, porque no fue bueno. No obstante, también señalo que "todos los rendimientos tienen etapas. A la Serie Nacional me incorporé un día después de llegar de mi contrato en México y tuve una de mis mejores campañas: jugué 65 partidos, bateé 350, 15 jonrones y 50 empujadas y ayudé a clasificar a mi equipo y a lograr bronce".

A pesar de que le hacía ilusión participar en los que serían sus quintos Juegos Panamericanos, Cepeda señala que "no hay que hacer una novela de esto; es voltear la página, no estás en el Cuba y a prepararte para la Serie Nacional".

Ante las especulaciones que se han generado en torno a que la decisión puede haber sido tomada por Rey Vicente Anglada, mánager del equipo Cuba, Cepeda aseguró que "la decisión la toman todos" (los del colectivo de dirección) y que el hecho de que haya sido excluido del equipo "no mella nada la amistad".

"Para él, mi respeto y cariño y la misma amistad de siempre. En los momentos más difíciles cuando se malinterpretaron cosas y no hice el 'Cuba' la otra vez y casi ni juego la Serie Nacional, entre las tres o cuatro personas que conversaron conmigo para darme aliento estuvo él, me llamó por teléfono y me dijo: 'Para alante, chama', y eso siempre lo voy a guardar como un buen recuerdo".

Sobre el futuro, Cepeda sostuvo que no pierde "la esperanza de estar en la Premier 12, si soy capaz de ganármelo en el terreno, con disciplina, respeto, amor y dedicación a mi profesión y a los seguidores de este bonito deporte".

