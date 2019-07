"La gente esperaba elección directa, eso no pasó", afirman especialistas sobre la nueva Ley Electoral de Cuba

Publicado el Domingo, 14 Julio, 2019 - 12:27 (GMT-5)

La nueva Ley Electoral de Cuba, aprobada este sábado por la Asamblea Nacional, cambió muy poco con respecto a la anterior, según señalan especialistas y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"La gente esperaba un poco más, elección directa de gobernadores, del presidente de la República, eso no pasó y no va a suceder porque la Constitución no lo contempla (...) en resumen me parece que no son cambios profundos", señaló el constitucionalista cubano Julio Fernández Estrada a la agencia AFP.

"La elección indirecta no cambia, incluso hay más cantidad de instituciones con voto indirecto (...) Desde el punto de vista del sistema electoral y democratización del sistema no hay muchos aportes", agregó Fernández Estrada.

Además del gobernante –o presidente, según el texto–, la nueva ley establece la elección de los Gobernadores, así como de otros cargos, pero que serán electos por las asambleas municipales, provinciales o el Parlamento Cubano. Los ciudadanos seguirán votando de manera indirecta.

Por su parte, el abogado y periodista independiente cubano, Roberto Jesús Quiñones Haces, coincidió en que la nueva ley no tiene "ningún tipo de apertura para la participación popular".

En declaraciones a Radio TV Martí, criticó que en el Parlamento se hablara de transparencia. "¿De qué transparencia puede hablar el actual presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular cuando no existe la posibilidad de que ciudadanos independientes puedan verificar los datos desde la circunscripción hasta la nación?", cuestionó.

El activista cubano Félix Navarro Rodríguez, quien en 2018 fue incluido en una lista que le impide salir de la isla, señaló en Twitter que "ya la Asamblea Nacional cubana aprobó la nueva Ley Electoral. A través de ella el vota, pero no elige a ninguno de quienes ostentarán el poder en Cuba. Quien elige y quien aprueba es la Asamblea Nacional. El pueblo dejó de ser el soberano. Ahora somos los esclavos o los prisioneros".

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresó el pasado 21 de junio, cuando se presentó el anteproyecto de Ley aprobado este sábado en la capital, que "la Nueva ley electoral estalinista conserva las comisiones de candidatura soviéticas compuestas por las poleas de trasmisión vertical del partido a la base. Es decir, todas las organizaciones de masas representadas en el gobierno, son las que continuarán filtrando los candidatos e impedirán las propuestas de candidatos independientes al PCC".

Entonces, apuntó que "las elecciones seguirán siendo fraudulentas en Cuba y sus resultados no creíbles, por nueva ley electoral y unidad de poderes".

Sin embargo, las autoridades del régimen de La Habana siguen insistiendo en "la transparencia como parte del sistema electoral en Cuba", algo que ha sido imposible comprobar por diversos organismos internacionales, pese a las peticiones de asistir a las elecciones que se celebran en la isla.

Este sábado quedó integrado además, por elección de la Asamblea Nacional, el Consejo Electoral Nacional presidido por Alina Balseiro Gutiérrez y con otros miembros como "Tomás Amarán Díaz, vicepresidente, y María Esther Bacallao, secretaria; también fueron electos 18 vocales", apunta ese órgano en un tuit.

