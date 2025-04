Sacerdote Alberto Reyes: ¿Qué debe continuar y qué debe desaparecer en Cuba?

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías compartió en sus redes una reflexión acerca de la continuidad y discontinuidad en los procesos históricos, en la que hace un llamado a reevaluar las decisiones tomadas durante las últimas décadas en Cuba.

En un crítico mensaje en Facebook, Reyes destacó la importancia de guiar el futuro de un pueblo con criterios lógicos basados en la realidad y no en ideologías, pasiones personales o el simple deseo de controlar las vidas de los demás.

En la publicación, señala que la historia de un pueblo se construye seleccionando qué aspectos deben continuar y cuáles deben desaparecer. Para ello, propone un criterio fundamental: "elegir lo que contribuye a que la vida del pueblo vaya mejor".

Sin embargo, advierte que si estas decisiones se basan en intereses ideológicos o deseos de poder, los resultados pueden ser desastrosos, como ha sucedido en Cuba desde 1959.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

En su análisis, el sacerdote cubano menciona diversas áreas que sufrido la "discontinuidad" en estas seis décadas, como el pluripartidismo, las elecciones, la libertad de prensa, la autonomía del sistema judicial y derechos fundamentales como el derecho a la huelga, la manifestación pacífica y la diversidad de opciones en la educación y la salud.

Según Reyes, todo ello fue reemplazado por políticas que limitan las libertades individuales y dan continuidad a estructuras de poder basadas en la lealtad ideológica en lugar de la capacidad real de gestión.

"Se ha dado continuidad a promociones y nombramientos en base a la fidelidad al 'Proceso revolucionario' y no según la capacidad real de gestión de la persona", comentó el sacerdote, criticando la falta de meritocracia en el sistema.

Además, subrayó el mantenimiento de políticas económicas fallidas y el control absoluto de la vida ciudadana, aspectos que han mermado el bienestar del pueblo cubano.

Reyes concluye su reflexión con una llamada a un cambio radical en las políticas que han prevalecido por tantos años en la isla, sugiriendo que es el momento de "continuar lo que un día descontinuamos" y "descontinuar aquello a lo que por tanto tiempo hemos dado continuidad".

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación.:

"He estado pensando… (107) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando en la continuidad y en la discontinuidad

La historia de los pueblos es un proceso en el cual se va decidiendo dar continuidad a unas cosas y no darlas a otras.

Por supuesto, la continuidad y la discontinuidad necesitan un criterio que guíe la elección de lo que debe seguir y de lo que debe desaparecer, y el criterio lógico es elegir lo que contribuye a que la vida del pueblo vaya mejor, porque es un criterio que se confronta con la realidad.

De lo contrario, nos arriesgamos a guiarnos por criterios que, en vez de buscar su confirmación en la vida cotidiana y real, lo buscan en la ideología, en el gusto personal, en el capricho, o en la simple pasión por manejar la vida de los otros.

Ninguno de estos últimos criterios puede sostener la pretensión de continuidad, porque el hecho de que mis ideas sean hermosas o yo esté convencido de que van a funcionar no significa que, de hecho, conduzcan a una vida mejor. Del mismo modo, mis gustos y deseos tampoco son la garantía de un bienestar social, mucho menos mis caprichos, ni mi convencimiento de que la sociedad sólo puede progresar si todo se controla.

A partir del proceso iniciado en 1959, en nuestra patria se descontinuaron muchas cosas que sostenían la salud de la sociedad: se descontinuó el pluripartidismo y con ello, el derecho a la sana oposición; las elecciones libres que permiten un cambio de sistema según la voluntad popular, la autonomía de los medios de comunicación social y con ello la libertad de prensa, radio y televisión, el derecho a la huelga y a la manifestación pacífica, y la libertad de expresión sin consecuencias punitivas. Se descontinuó la pluralidad de opciones en la enseñanza, la intervención privada en el sistema de salud, la iniciativa empresarial privada y el libre mercado. Se descontinuó la autonomía del sistema judicial y la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; la autonomía de los movimientos universitarios, la función de los sindicatos como defensores del obrero...

Por el contrario, se ha dado continuidad a promociones y nombramientos en base a la fidelidad al 'Proceso revolucionario' y no según la capacidad real de gestión de la persona; se ha dado continuidad a mecanismos que han desarticulado el poder de la sociedad civil, a políticas económicas fallidas, al control férreo y absoluto de la vida ciudadana. Se ha dado continuidad a la mentira institucionalizada, a la doble moral, a las promesas vacías.

Y al final, luego de todos estos años de continuidades y discontinuidades, la vida ha hablado, porque la vida siempre habla. Podemos no querer escucharla, podemos intentar ignorarla e insistir en que lo que dice no es cierto, pero la vida está ahí, la realidad es la que es, y si el criterio para elegir lo que debe seguir o debe desaparecer es lo que contribuye a que la vida de un pueblo vaya mejor, no es difícil comprender que necesitamos continuar lo que un día descontinuamos y descontinuar aquello a lo que por tanto tiempo hemos dado continuidad".

