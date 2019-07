Yaniel Herrera busca no rendirse en el béisbol de México

Publicado el Martes, 16 Julio, 2019 - 11:52 (GMT-5)

Desde que emigró de Cuba, el jardinero Yaniel Herrera no ha contado con la suerte a su favor. Primero una lesión lo esquivó de firmar un contrato profesional, luego intentó debutar en la Liga Mexicana de Béisbol, pero su proceso de naturalización se demoró, y en el invierno pasado un equipo en la Liga Profesional de Colombia (Tigres de Cartagena) lo liberó con tal de no pagarle la mensualidad.

"En Colombia pasó una verdadera vergüenza. Me tenían de tercer bate. Estaba promediando .325 y sin más, para no pagarme al día 13 de temporada me dijeron que ya no podía formar parte del equipo sin ninguna razón clara ni nada. Todo es un jueguito formado entre dos personas que nada más quieren usar a los jugadores y luego dejarlos libres sin ninguna razón", confesó a CiberCuba el veloz jardinero.

Herrera, con todo y eso, no se ha rendido todavía y por estos días se mantiene en ritmo dentro de la Liga Norte de Coahuila, una de las más reconocidas luego del primer nivel de béisbol azteca.

"El año pasado estuve en la primera mitad con el equipo de Dos Laredos, pero por problemas de que se demoró la residencia en llegarme y no poder pasar a México ellos decidieron traer a otro outfielder y es por eso que ahora ando jugando en la Liga Norte de Coahuila", dijo.

Herrera, apodado "El Jet" por el reconocido narrador de la COCO, Andy Vargas, emigró de Cuba en 2015 y debutó en plena forma con los Delfines del Carmen en la Liga Mexicana de Béisbol.

A sus 27 años pretende volver al máximo nivel en México y seguir luchando por su carrera de beisbolista.

"La liga está muy buena hay buena rivalidad y cualquier equipo puede sacar un susto a quien sea, jugamos varios cubanos en esta liga y todos andamos por el mismo camino y objetivo en rendir al máximo y regresar al alto nivel del béisbol mexicano", agrega.

Otros conocidos como el villaclareño Juan Yasser Serrano se hallan en la Liga Norte de Coahuila. Herrera batea .431 con par de jonrones, siete bases robadas y no tiene otra meta que continuar.

"Espero que con este desempeño ya el próximo año vean a Herrera en otro nivel del béisbol mexicano, y que en verdad la suerte no me ha acompañado un poco por varias cosas, pero lo importante es qué todavía sigo con salud así que seguiré trabajando para regresar al alto nivel", aseguró.

