Bad Bunny anuncia retirada temporal de la música: "Voy a cancelar todo, voy a poner una pausa a mi carrera"

Bad Bunny ha pillado por sorpresa a sus seguidores al anunciar oficialmente su retirada temporal de la música.

Ha sido el mismo cantante puertorriqueño el que ha dado a conocer esta noticia a través de un vídeo en Instagram, donde ha asegurado que la situación en la que está su país le tiene furioso y que ahora no tiene mente para hacer música. Por eso cuando termine su gira por España, volverá a su país natal para seguir protestando y manifestándose.

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", ha expresado el Conejo Malo en el clip.

La noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores del trapero, que le han animado a luchar y ven este gesto bonito, ya que antepone el bienestar de su país a sus propios intereses.

Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real del artista- se ha volcado con las protestas y manifestaciones que están sucediendo desde hace unos días en Puerto Rico después de que se filtrase un chat del gobernador Ricardo Roselló con sus asesores en el que hacían comentarios machistas y homófobos hacia otros políticos, periodistas y figuras de la música como Ricky Martin.

Es por esto que el pasado martes, el cantante viajó con urgencia desde España a su país natal para acudir a la manifestación multitudinaria que tuvo lugar el miércoles y que encabezaron el mismo Bad Bunny, Residente, Ricky Martin y Benicio del Toro.

Este es el motivo que ha llevado al joven a tomar la determinación de pausar su carrera artística. Así podrá seguir protestando y manifestándose junto a sus vecinos para exigir que el gobernador dimita para darle paso a un nuevo gobierno.

Desde que vio la luz el chat, Bad Bunny se ha volcado con la causa y se ha centrado en utilizar sus plataformas para lanzar un mensaje de unión a su comunidad para seguir reclamando al gobernador que renuncie a su cargo.

