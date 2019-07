Janelys Martínez, exnovia de Descemer Bueno, muestra un adelanto del videoclip de su tema debut "Qué hago ahora"

Publicado el Lunes, 22 Julio, 2019 - 13:20 (GMT-5)

La bailarina y corógrafa cubana Janelys Martínez tiene casi todo listo para que salga a la luz su primer sencillo que llevará por título Qué hago ahora.

Aunque aún quedan unos días para el estreno oficial, la joven ya ha comenzado a calentar motores para el lanzamiento y ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagran un adelanto de cómo suena la canción.

"¡Aquí está! Muero de la emoción por compartirles este avance de lo que será el vídeo de Qué hago ahora", escribió la artista junto al material.

Según dijo, la producción llegará de la mano de un videoclip que ha estado a cargo del realizador Niever Álvarez y junto con el tema, se convertirá en el proyecto con el que la joven hará su debut dentro del mundo de la música.

Respecto a lo que ha significado para ella este trabajo profesional, agregó: "No se trata de un vídeo, no se trata de una canción, no se trata de un capricho, se trata de un sueño de muchos años".

Asimismo, añadió que todo ha sido un gran reto y que lo ha logrado gracias al apoyo de su público: "Amo la música casi desde que respiro y de una forma u otra siempre me he rodeado de ella, pero la oportunidad de poder mezclar (baile, música, actuación, dirección, producción, creación) wow! Fue todo un reto y me lo disfruté muchísimo. Agradecida con todos los que estuvieron ahí para darme la mano, sola hubiese sido imposible, ustedes fueron mi todo", concluyó.

La noticia de que la expareja del cantautor cubano Descemer Bueno se había apuntado a probar suerte dentro del mercado musical fue dada a conocer por la propia intérprete hace aproximadamente un mes.

A través de un vídeo compartido también en su Instagram, la joven mostró a sus admiradores algunos de los momentos que formaron parte del proceso de grabación del sencillo así como algunas de las tomas finales que formarían parte de la pista final de Qué hago ahora.

