Buscan a dos de los tres hombres que dispararon contra un matrimonio y sus hijos en Miami

Publicado el Martes, 23 Julio, 2019 - 18:00 (GMT-5)

Un padre -que prefirió permanecer en el anonimato- está pidiendo justicia luego de que tres jóvenes dispararon al auto en el que iba con su esposa y dos hijos pequeños.

"No me preocupo por mí, pero me preocupo por mis hijos", dijo el hombre de 30 años a 7News.

El suceso tuvo lugar muy cerca del domicilio de la familia, al noroeste de Miami-Dade, a la altura de la 10 avenida y la 96 calle, el pasado 21 de junio.

Los hijos estaban en el asiento trasero del auto junto a un tío, mientras la esposa conducía y él iba al lado.

"Cuando veo a los tres muchachos venir en la oscuridad, uno tenía el arma en la mano", dijo el padre.

Un video de vigilancia capturó el momento en que los tres hombres se acercaron al Mazda, alrededor de las 11 de la noche, y luego comenzaron a disparar.

Afortunadamente, nadie resultó herido tras los disparos.

Por el momento, la policía detuvo a uno de los atacantes, identificado como Marlon Chiong, de 21 años, quien ahora enfrenta varios cargos, incluido el de intento de asesinato.

Los otros dos involucrados, Brayan Ponce, de 32 años, y Jhonathan Perla, de 24, se dieron a la fuga.

La policía pide que cualquier información que pueda ayudar a la investigación sea informada a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

