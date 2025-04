"Él odiaba a mi mamá": Habla hija de cubana baleada por su exyerno en Miami Gardens

Una mujer cubana fue baleada esta semana en la cabeza por su yerno en su casa de Miami Gardens, en un incidente que la hija de la víctima denuncia como un ataque premeditado.

El acusado, Bilal Ismail, de 49 años, expareja de la hija de la víctima y padre de sus dos hijos, enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y permanecerá detenido sin derecho a fianza. La víctima está hospitalizada en estado crítico.

Un testimonio desgarrador ante la corte

Durante la audiencia celebrada este miércoles, Claudia Quintero, hija de la víctima y expareja del acusado, ofreció un emotivo y contundente testimonio ante la jueza Mindy S. Glazer, según reveló America Tevé.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Quintero aseguró que Ismail no solo odiaba a su madre, sino que había manifestado explícitamente su intención de matarla.

“Él odiaba a mi mamá, él me dijo a mí por teléfono, yo tengo todos los mensajes de texto, él me dijo ‘I wanna kill your mother’ (yo quiero matar a tu mamá)”, denunció Claudia ante la corte.

Además, la mujer reveló que el ataque no fue un arrebato espontáneo, sino un acto meticulosamente planificado.

De acuerdo con su declaración, Ismail sabía cuándo su mamá iba a estar sola en la casa, lo que demuestra un patrón de vigilancia e intencionalidad detrás del crimen.

“Él hizo esto premeditado, él lo pensó... él sigue mis pasos, el GPS lo tenía en mi carro y sabía dónde yo estaba, por eso es que entró por una puerta que estaba abierta, cortó las cámaras, yo tengo todo esto”, agregó.

Un historial de acoso y vigilancia

Claudia Quintero mantuvo una relación de nueve años con Ismail, con quien tuvo dos hijos. La relación terminó en agosto de 2024, tras descubrir una infidelidad por parte de él.

Desde entonces, según ella, el acoso no ha cesado.

Denunció que el hombre -cuya nacional de origen no ha trascendido- la ha perseguido continuamente y que incluso llegó a instalar un dispositivo GPS en su vehículo para monitorear sus movimientos.

“Tengo cámaras con grabaciones de cuatro veces, que me puso GPS en mi carro”, afirmó.

Este comportamiento, según Claudia, generó un clima de constante temor para ella y sus hijos, al punto de que hoy teme por sus vidas.

El ataque y la captura

El lunes por la mañana, Ismail se dirigió a la residencia de su suegra, ubicada en la cuadra 4400 de la Northwest 203rd Terrace, en Miami Gardens.

Una vez allí, disparó a la mujer en la cabeza, causándole heridas de extrema gravedad. El proyectil atravesó la garganta de la víctima y alcanzó el abdomen, dejándola en condición crítica.

Tras el atentado, el agresor huyó del lugar en una camioneta Ford F-150. La persecución duró casi 24 horas hasta que fue localizado en una gasolinera cercana a la escena del crimen.

Un video de seguridad mostró el momento en que Ismail, al volante de una Toyota RAV, llegó al establecimiento seguido por patrullas.

En las imágenes se le ve descender del vehículo con el torso descubierto, caminando hacia atrás y con las manos en alto, en señal de rendición.

Sin derecho a fianza y bajo custodia

Durante la audiencia, la jueza Glazer consideró que existían suficientes elementos para negar la libertad bajo fianza.

La decisión se basó en la gravedad del delito, el riesgo de fuga y el peligro potencial que representa el acusado para la víctima y su entorno familiar.

La próxima comparecencia de Ismail ante el tribunal está prevista para el jueves, mientras la policía continúa recabando pruebas para esclarecer todos los detalles del caso.

Por ahora, la víctima se encuentra internada en el HCA Florida Aventura Hospital, donde, aunque consciente y alerta, no puede hablar y enfrenta una larga y compleja recuperación.

