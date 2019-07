Eva Ayllón, figura mayor de la música peruana, estará en el Festival Varadero Josone

Publicado el Martes, 30 Julio, 2019 - 17:33 (GMT-5)

Del 22 al 25 de agosto, durante cuatro noches, habrá excelentes propuestas musicales en el Festival Varadero Josone, creado por el músico cubano Issac Delgado y organizado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM). Se programan numerosos géneros musicales y grandes exponentes de la música popular bailable cubana e invitados internacionales.

Del panorama internacional prestigiará el evento la cantautora peruana Eva Ayllón, nueve veces nominada al Grammy Latino, con seis de esas postulaciones en la categoría de mejor álbum folclórico. Ayllón es considerada un baluarte de la cultura en Perú, en particular dentro de la llamada música afroperuana, aunque es considerada una intérprete versátil, que se mueve por el vals, el festejo o el landó, género este último en el cual es considerada la Reina.

Es la cantante que más discos vende en su país, y por ello ha recibido varios discos de oro y de platino, sobre todo después que decide hacerse solista, en 1977, con el exitoso fonograma Esta noche… Eva Ayllón. Treinta años después, la producción Eva Ayllón Live From Hollywood confirma su talento y versatilidad. Otra de sus producciones es Eva Ayllón canta a Chabuca Granda, grabado en el Teatro Ateneo de Argentina.

Eva es la mayor difusora internacional de la música peruana y máxima exponente del criollismo, famosa por su total dominio de escena, por el selecto repertorio y por los reconocidos músicos que forman parte de su agrupación y coros, de modo que debe causar sensación en el Festival Varadero Josone.

Entre los cubanos que intervienen en el evento, están, por supuesto, Issac Delgado y su Orquesta, Formell y Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Pupy y los que Son Son, Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Havana D´ Primera, Paulo FG y su Élite, Haila María Mompié y Alain Pérez.

También asistirán a la cita grandes artistas de otros géneros como Descemer Bueno, Francisco (Pancho) Céspedes, Yoruba Andabo, Eme Alfonso, Ivette Cepeda, Buena Fe, Muñequitos de Matanzas, Jacob Forever y Divan. De este modo quedan representados no solo la música popular bailable, sino también la afrocubana y urbana, la rumba, el bolero y el jazz.

El Festival Varadero Josone tuvo su primera edición en el mes de julio del pasado 2018, cuando llegaron al evento el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el salvadoreño Álvaro Torres y el dominicano José Alberto “El Canario”, junto a íconos de la música popular cubana contemporánea.

Además de la peruana Eva Ayllón, este año es el turno de artistas internacionales como Weedie Braimah and The Hands of Time, de Ghana; y el Quintero’s Latin Jazz Project, de Venezuela, junto a la ya mencionada Eva Ayllón, que debe causar similar impacto al que ocasionó en escenarios no solo peruanos sino también de Argentina, México, Brasil, Chile, Estados Unidos, Japón, y en varias naciones de Europa.

